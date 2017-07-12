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https://sport.mail.ru/news/tennis/30368209/
12 июля 2017, 21:09 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер установил рекорд по количеству участий в полуфинале Уимблдона

Благодаря победе над канадцем Милошем Раоничем швейцарский теннисист Роджер Федерер преодолел четвертьфинальный барьер Уимблдона в двенадцатый раз.

Таким образом, Роджер установил рекорд турнира по этому показателю. Швейцарец обошёл Джимми Коннорса.

К тому же, Федерер провёл свой сотый матч на травяном «мэйджоре», выиграв 89 из них. Так же стоит отметит, что впервые с 2009 года Федерер единственным из всей «Большой четвёртки» вышел в ½ турнира «Большого шлема». Восемь лет назад это произошло на «Ролан Гаррос».
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