Роджер Федерер установил рекорд по количеству участий в полуфинале Уимблдона
Благодаря победе над канадцем Милошем Раоничем швейцарский теннисист Роджер Федерер преодолел четвертьфинальный барьер Уимблдона в двенадцатый раз.
Таким образом, Роджер установил рекорд турнира по этому показателю. Швейцарец обошёл Джимми Коннорса.
К тому же, Федерер провёл свой сотый матч на травяном «мэйджоре», выиграв 89 из них. Так же стоит отметит, что впервые с 2009 года Федерер единственным из всей «Большой четвёртки» вышел в ½ турнира «Большого шлема». Восемь лет назад это произошло на «Ролан Гаррос».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter