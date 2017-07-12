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12 июля 2017, 21:02 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер вышел в полуфинал Уимблдона, победив Милоша Раонича

Пятая ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер, в четвертьфинале турнира в Лондоне одолел канадца Милоша Раонича, занимающего седьмое место мирового рейтинга, — 6/4, 6/2, 7/6 (4).

Пятая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер <span class=error>Федерер</span> в четвертьфинале турнира в Лондоне одолел канадца <span class=error>Милоша</span> <span class=error>Раонича</span> занимающего седьмое место мирового рейтинга — 6/4 6/2 7/6 (4). Увеличить
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Спортсмены провели на корте 1 час 57 минут, за которые Роджер одиннадцать раз подал навылет и реализовал три брейк-пойнта, допустив две двойные ошибки. Тогда как Милош сделал одиннадцать эйсов и ни разу не ошибся при подаче. Счёт личных встреч оппонентов стал 10:3 в пользу швейцарца.

В полуфинале Уимблдона Федерер сразится с чехом Томашем Бердыхом.
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