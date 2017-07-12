Роджер Федерер вышел в полуфинал Уимблдона, победив Милоша Раонича
Пятая ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер, в четвертьфинале турнира в Лондоне одолел канадца Милоша Раонича, занимающего седьмое место мирового рейтинга, — 6/4, 6/2, 7/6 (4).
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Спортсмены провели на корте 1 час 57 минут, за которые Роджер одиннадцать раз подал навылет и реализовал три
В полуфинале Уимблдона Федерер сразится с чехом Томашем Бердыхом.
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