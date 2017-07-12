Роджер Федерер вышел в полуфинал Уимблдона, победив Милоша Раонича

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Спортсмены провели на корте 1 час 57 минут, за которые Роджер одиннадцать раз подал навылет и реализовал три брейк-пойнта, допустив две двойные ошибки. Тогда как Милош сделал одиннадцать эйсов и ни разу не ошибся при подаче. Счёт личных встреч оппонентов стал 10:3 в пользу швейцарца.

В полуфинале Уимблдона Федерер сразится с чехом Томашем Бердыхом.