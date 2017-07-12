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https://sport.mail.ru/news/tennis/30368014/
12 июля 2017, 20:30 | Теннис | GoTennis.ru

Уимблдон. Новак Джокович не смог завершить четвертьфинальный матч против Томаша Бердыха

Четвёртая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, в четвертьфинале турнира в Лондоне уступил чеху Томашу Бердыху, занимающему 15-е место мирового рейтинга. При счёте 6/7 (2), 0/2 Новак отказался от продолжения борьбы.

Четвёртая ракетка мира сербский теннисист <span class=error>Новак</span> Джокович в четвертьфинале турнира в Лондоне уступил чеху <span class=error>Томашу</span> <span class=error>Бердыху</span> занимающем 15-е место мирового рейтинга. При счёте 6/7 (2) 0/2 <span class=error>Новак</span> отказался от продолжения борьбы. Увеличить
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Спортсмены провели на корте 1 час 3 минуты, за которые Новак сделал один эйс и ни разу не ошибся при подаче. Тогда как Томаш один раз подал навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив одну двойную ошибку. Счёт личных встреч оппонентов стал 25:3 в пользу серба.

В полуфинале Уимблдона Бердых выступит или против швейцарца Роджера Федерера, или против канадца Милоша Раонича.
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