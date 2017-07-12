Марин Чилич впервые сыграет в полуфинале Уимблдона

Таким образом, Марин впервые в карьере вышел в ½ финала Уимблдона — до этого он трижды уступал в четвертьфиналах травяного «Шлема».

Чилич в четвёртый раз сыграет на этот стадии «мэйджора» прежде ему это удавалось на Australian Open-2009, US Open-2014 и US Open-2015.