Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30366726/
12 июля 2017, 18:08 | Теннис | ТАСС

Первая «ракетка» мира британец Маррей проиграл американцу Куэрри в ¼ финала Уимблдона

ЛОНДОН, 12 июля. Британец Энди Маррей проиграл американцу Сэму Куэрри в четвертьфинале Уимблдона — третьего в сезоне теннисного турнира серии Большого шлема (призовой фонд — ?31,6 млн), и не сумел выйти в полуфинал.

В прошлом году <span class=error>Куэрри</span> обыграл еще одного лидера рейтинга на тот момент серба <span class=error>Новака</span> Джоковича. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Маррей, «посеянный» на турнире под первым номером, уступил Куэрри (24) со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 1:6, 1:6. Встреча продолжалась 2 часа и 41 минуту. Маррей является действующим победителем Уимблдона. Из-за проигрыша в ¼ финала британец может потерять первое место в рейтинге, в случае если серб Новак Джокович (2) выиграет турнир.

Для Куэрри полуфинал Уимблдона стал лучшим результатом в карьере на турнирах серии Большого шлема. Ранее он один раз доходил до четвертьфинала на лондонских кортах в 2016 году. Тогда в матче третьего круга Куэрри в четырех сетах обыграл Джоковича, который на тот момент являлся первой «ракеткой» мира.

В полуфинале американец встретится с победителем другого четвертьфинального матча между люксембуржцем Жилем Мюллером (16) и хорватом Марином Чиличем.

Уимблдон завершится 16 июля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Россиянка Кузнецова и француженка Младенович не смогли выйти в полуфинал Уимблдона

Россиянка Кузнецова и француженка Младенович не смогли выйти в полуфинал Уимблдона

ЛОНДОН, 12 июля. Россиянка Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович проиграли японке Макото Ниномии и чешке Ренате Ворачовой и не сумели выйти в полуфинал Уимблдона в женском парном разряде.
Еще 7 новостей  Все новости
12 июля

Победитель Суперкубка России по футболу получит 22,5 млн рублей

Прядкин рассчитывает, что стоимость прав на показ РФПЛ возрастет на 50%

Аленичев сообщил, что "Спартак" не присылал ему медаль за победу в чемпионате России