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12 июля 2017, 17:58 | Теннис | ТАСС

Россиянка Кузнецова и француженка Младенович не смогли выйти в полуфинал Уимблдона

ЛОНДОН, 12 июля. Россиянка Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович проиграли японке Макото Ниномии и чешке Ренате Ворачовой и не сумели выйти в полуфинал Уимблдона в женском парном разряде.

<span class=error>Кузнецова</span> ранее проиграла и в четвертьфинале одиночного разряда. Увеличить
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Россиянка и француженка проиграли со счетом 4:6, 4:6. Матч продолжался 1 час и 12 минут.

Во вторник Кузнецова уступила испанке Гарбинье Мугурусе в одиночном женском разряде также на стадии четвертьфинала.

В полуфинале чешка и японка встретятся с румынкой Моникой Никулеску и представительницей Тайваня Чжань Хаоцин, которые «посеяны» на турнире под девятым номером и обыграли американку Кэтрин Беллис и чешку Маркету Вондрушову.

Уимблдон — третий турнир серии Большого шлема (призовой фонд — 31,6 млн фунтов стерлингов) — завершится 16 июля.
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