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12 июля 2017, 17:57 | Теннис | ТАСС

Макарова и Веснина вышли в полуфинал Уимблдона в парном разряде

ТАСС, 12 июля. Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина обыграли австралиек Кейси Деллаккву и Эшли Барти и вышли в полуфинал Уимблдона в парном разряде.

Россиянки посеянные на турнире под вторым номером обыграли австралиек <span class=error>Кейси</span> Деллаккву и <span class=error>Эшли</span> <span class=error>Барти</span> в трех сетах со счетом 6:3 4:6 6:4. Увеличить
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Россиянки, «посеянные» на турнире под вторым номером, одержали победу над австралийками (8) в трех сетах со счетом 6:3, 4:6, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 49 минут.

В полуфинале Макарова и Веснина сыграют с победительницами другого четвертьфинального матча, в котором швейцарка Мартина Хингис и представительница Тайваня Чжань Юнжань (3) встретятся с немкой Анной-Леной Грёнефельд и чешкой Кветы Пешке (12).

Уимблдон — третий турнир серии Большого шлема (призовой фонд — 31,6 млн фунтов стерлингов) — завершится 16 июля.
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