Макарова и Веснина вышли в полуфинал Уимблдона в парном разряде

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Россиянки, «посеянные» на турнире под вторым номером, одержали победу над австралийками (8) в трех сетах со счетом 6:3, 4:6, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 49 минут.

В полуфинале Макарова и Веснина сыграют с победительницами другого четвертьфинального матча, в котором швейцарка Мартина Хингис и представительница Тайваня Чжань Юнжань (3) встретятся с немкой Анной-Леной Грёнефельд и чешкой Кветы Пешке (12).

Уимблдон — третий турнир серии Большого шлема (призовой фонд — 31,6 млн фунтов стерлингов) — завершится 16 июля.