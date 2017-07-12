Макарова и Веснина вышли в полуфинал Уимблдона в парном разряде
ТАСС, 12 июля. Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина обыграли австралиек Кейси Деллаккву и Эшли Барти и вышли в полуфинал Уимблдона в парном разряде.
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Россиянки, «посеянные» на турнире под вторым номером, одержали победу над австралийками (8) в трех сетах со счетом 6:3, 4:6, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 49 минут.
В полуфинале Макарова и Веснина сыграют с победительницами другого четвертьфинального матча, в котором швейцарка Мартина Хингис и представительница Тайваня Чжань Юнжань (3) встретятся с немкой
Уимблдон — третий турнир серии Большого шлема (призовой фонд — 31,6 млн фунтов стерлингов) — завершится 16 июля.
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