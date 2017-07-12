Деминова и Харитонова вышли во второй круг юниорского Уимблдона в парном разряде
Российские теннисистки Валерия Деминова и Анастасия Харитонова вышли во второй круг юниорского Уимблдона в парном разряде.
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На старте соревнований они обыграли представительницу Хорватии Лею Бошкович и итальянку Татьяну Пьери со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность встречи составила 48 минут.
За выход в четвертьфинал соревнований Деминова и Харитонова поспорят с победительницами противостояния Холли Фишер (Великобритания) / Эмма Радукану (Великобритания) — Эмилиана Аранго (Колумбия) / Элли Дуглас (США, 8).
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