Деминова и Харитонова вышли во второй круг юниорского Уимблдона в парном разряде

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На старте соревнований они обыграли представительницу Хорватии Лею Бошкович и итальянку Татьяну Пьери со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность встречи составила 48 минут.

За выход в четвертьфинал соревнований Деминова и Харитонова поспорят с победительницами противостояния Холли Фишер (Великобритания) / Эмма Радукану (Великобритания) — Эмилиана Аранго (Колумбия) / Элли Дуглас (США, 8).