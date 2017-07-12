Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30365985/
12 июля 2017, 17:27 | Теннис | Чемпионат.com

Деминова и Харитонова вышли во второй круг юниорского Уимблдона в парном разряде

Российские теннисистки Валерия Деминова и Анастасия Харитонова вышли во второй круг юниорского Уимблдона в парном разряде.

Российские теннисистки Валерия <span class=error>Деминова</span> и Анастасия <span class=error>Харитонова</span> вышли во второй круг <span class=error>юниорского</span> Уимблдона в парном разряде. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

На старте соревнований они обыграли представительницу Хорватии Лею Бошкович и итальянку Татьяну Пьери со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность встречи составила 48 минут.

За выход в четвертьфинал соревнований Деминова и Харитонова поспорят с победительницами противостояния Холли Фишер (Великобритания) / Эмма Радукану (Великобритания) — Эмилиана Аранго (Колумбия) / Элли Дуглас (США, 8).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Первая «ракетка» мира британец Маррей проиграл американцу Куэрри в ¼ финала Уимблдона

Первая «ракетка» мира британец Маррей проиграл американцу Куэрри в ¼ финала Уимблдона

ЛОНДОН, 12 июля. Британец Энди Маррей проиграл американцу Сэму Куэрри в четвертьфинале Уимблдона — третьего в сезоне теннисного турнира серии Большого шлема (призовой фонд — ?31,6 млн), и не сумел выйти в полуфинал.
Еще 7 новостей  Все новости
1 июля

Лучшие веломаршруты города: фотоподборка

«Ты куда собрался, идиот?». История одной комы и одного прыжка

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера