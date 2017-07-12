Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30365576/
12 июля 2017, 16:43 | Теннис | Спорт-Экспресс

Бачински получила травму бедра на Уимблдоне и не сыграет в Гштааде

Швейцарская теннисистка Тимеа Бачински не сможет принять участия в турнире на родине в Гштааде.

Швейцарская теннисистка <span class=error>Тимеа</span> <span class=error>Бачински</span> не сможет принять участия в турнире на родине в Гштааде. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Причиной стала травма бедра, которую она получила в матче третьего круга Уимблдона против Агнешки Радванской.

«С большим разочарованием вынуждена сказать, что я отказываюсь от участия в турнире в Гштааде на следующей неделе. Медицинские тесты выявили травму мышц левого бедра. Меня это очень расстраивает, ведь я очень хотела выступить в Гштааде, на турнире, который очень люблю и послом которого являюсь. Всем спасибо за поддержку, надеюсь вскоре с вами увидеться», — написала Бачински на своей странице в Инстаграме.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
12 июля

Первое интервью Роберто Манчини в "Зените"

3 миллиона евро в год. Кто потянет зарплату Дзюбы

Теракт на футболе, есть погибшие