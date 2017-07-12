Бачински получила травму бедра на Уимблдоне и не сыграет в Гштааде
Швейцарская теннисистка Тимеа Бачински не сможет принять участия в турнире на родине в Гштааде.
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Причиной стала травма бедра, которую она получила в матче третьего круга Уимблдона против Агнешки Радванской.
«С большим разочарованием вынуждена сказать, что я отказываюсь от участия в турнире в Гштааде на следующей неделе. Медицинские тесты выявили травму мышц левого бедра. Меня это очень расстраивает, ведь я очень хотела выступить в Гштааде, на турнире, который очень люблю и послом которого являюсь. Всем спасибо за поддержку, надеюсь вскоре с вами увидеться», — написала Бачински на своей странице в Инстаграме.
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