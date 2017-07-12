Новак Джокович и Рафаэль Надаль могут провести матч в Астане

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В столице Казахстана теннисисты проведут выставочный матч, который пройдет в конце сентября. Не исключено, что в программу их визита войдут и другие мероприятия.

30-летний Джокович — победитель 12 турниров «Большого шлема». Он четырежды выигрывал Asutralian Open, дважды побеждал на US Open и «Уимблдоне», а еще один раз — на «Ролан Гарросе». В последнем рейтинге ATP серб занимает четвертое место.

31-летний Надаль — победитель 15 турниров «Большого шлема». Испанец 10 раз выигрывал «Ролан Гаррос», что является рекордом. Также на его счету одна победы на Australian Open и по две — на «Уимблдоне» и US Open. В текущем рейтинге ATP испанец идет на втором месте.