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12 июля 2017, 16:19 | Теннис | Vesti.kz

Новак Джокович и Рафаэль Надаль могут провести матч в Астане

Многократные победители всех турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль планируют посетить Астану, передает корреспондент Vesti.kz.

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В столице Казахстана теннисисты проведут выставочный матч, который пройдет в конце сентября. Не исключено, что в программу их визита войдут и другие мероприятия.

30-летний Джокович — победитель 12 турниров «Большого шлема». Он четырежды выигрывал Asutralian Open, дважды побеждал на US Open и «Уимблдоне», а еще один раз — на «Ролан Гарросе». В последнем рейтинге ATP серб занимает четвертое место.

31-летний Надаль — победитель 15 турниров «Большого шлема». Испанец 10 раз выигрывал «Ролан Гаррос», что является рекордом. Также на его счету одна победы на Australian Open и по две — на «Уимблдоне» и US Open. В текущем рейтинге ATP испанец идет на втором месте.

Отметим, что Надаль уже посещал Астану в сентябре 2014 года, когда в выставочном матче победил француза Жо-Вильфрида Тсонга — 7:6, 6:2.

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