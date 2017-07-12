Белорус Андрей Василевский не вышел в полуфинал Уимблдонского турнира
12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На кортах Всеанглийского
лаун-теннисного клуба сегодня возобновились матчи Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Первым из двух белорусских теннисистов на площадку вышел Андрей Василевский. Вместе с чилийцем Хансом
Теперь в полуфинале Мектич и Шкугор встретятся с
Сегодня вечером Максим Мирный и россиянка Екатерина Макарова в четвертьфинале соревнований смешанных пар сыграют с британским дуэтом Джоселин Рае / Кен Скупски.
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