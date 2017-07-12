Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30364934/
12 июля 2017, 15:52 | Теннис | БЕЛТА

Белорус Андрей Василевский не вышел в полуфинал Уимблдонского турнира

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба сегодня возобновились матчи Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первым из двух белорусских теннисистов на площадку вышел Андрей Василевский. Вместе с чилийцем <span class=error>Хансом</span> <nobr>Подлипником-Кастильо</nobr> они неудачно доиграли свой четвертьфинальный матч с хорватской парой <span class=error>Никола</span> <span class=error>Мектич</span> / Франко <span class=error>Шкугор</span> который был остановлен в третьем сете при счете 1:1 <nobr>из-за </nobr>дождя. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Первым из двух белорусских теннисистов на площадку вышел Андрей Василевский. Вместе с чилийцем Хансом Подлипником-Кастильо они неудачно доиграли свой четвертьфинальный матч с хорватской парой Никола Мектич / Франко Шкугор, который был остановлен в третьем сете при счете 1:1 из-за дождя. Первую партию накануне выиграл белорусско-чилийский тандем — 7:6, вторая осталась за хорватами — 6:4. Сегодняшняя доигровка прошла неудачно для белоруса — 6:7 (5:7), 5:7.

Теперь в полуфинале Мектич и Шкугор встретятся с австрийско-хорватской парой Оливер Марах / Мате Павич, который вчера в ¼ финала выбил из борьбы белоруса Максима Мирного и поляка Марцина Матковского.

Сегодня вечером Максим Мирный и россиянка Екатерина Макарова в четвертьфинале соревнований смешанных пар сыграют с британским дуэтом Джоселин Рае / Кен Скупски.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Максим Мирный и Марцин Матковски не сумели пройти в полуфинал Уимблдона

Максим Мирный и Марцин Матковски не сумели пройти в полуфинал Уимблдона

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и поляк Марцин Матковски не смогли пробиться в полуфинал мужского парного разряда Уимблдонского теннисного турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Еще 7 новостей  Все новости

Хамелеон впервые увидел струю воды - видео

Лукашенко: Беларуси надо во весь голос заявлять о себе на мировой арене

Лукашенко: ответственность за публичное слово и у политика, и у журналиста

Хамелеон впервые увидел струю воды - видео

Лукашенко: Беларуси надо во весь голос заявлять о себе на мировой арене