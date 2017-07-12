Белорус Андрей Василевский не вышел в полуфинал Уимблдонского турнира

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Первым из двух белорусских теннисистов на площадку вышел Андрей Василевский. Вместе с чилийцем Хансом Подлипником-Кастильо они неудачно доиграли свой четвертьфинальный матч с хорватской парой Никола Мектич / Франко Шкугор, который был остановлен в третьем сете при счете 1:1 из-за дождя. Первую партию накануне выиграл белорусско-чилийский тандем — 7:6, вторая осталась за хорватами — 6:4. Сегодняшняя доигровка прошла неудачно для белоруса — 6:7 (5:7), 5:7.

Теперь в полуфинале Мектич и Шкугор встретятся с австрийско-хорватской парой Оливер Марах / Мате Павич, который вчера в ¼ финала выбил из борьбы белоруса Максима Мирного и поляка Марцина Матковского.

Сегодня вечером Максим Мирный и россиянка Екатерина Макарова в четвертьфинале соревнований смешанных пар сыграют с британским дуэтом Джоселин Рае / Кен Скупски.