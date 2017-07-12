Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30364710/
12 июля 2017, 15:42 | Теннис | GoTennis.ru

Софья Лансере вышла в четвертьфинал юниорского «мэйджора» в Лондоне

16-летняя российская теннисистка Софья Лансере в третьем круге Уимблдона среди девушек взяла верх над 15-летней колумбийкой Марией Камилой Осорио Серрано — 7/5, 6/1.

16-летняя российская теннисистка Софья <span class=error>Лансере</span> в третьем круге Уимблдона среди девушек взяла верх над 15-летней колумбийкой Марией <span class=error>Камилой</span> <span class=error>Осорио</span> <span class=error>Серрано</span> — 7/5 6/1. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Спортсменки провели на корте 1 час 3 минуты, за которые Софья реализовала шесть брейк-пойнтов и допустила четыре двойные ошибки. Тогда как Мария Камила сделала два брейка и три ошибки при подаче.

За выход в полуфинал «мэйджора» в Лондоне Лансере поборется либо с британкой Кэти Суон, либо с американкой Уитни Осуйве.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
12 мюнля

Софья Лансере вышла в четвертьфинал юниорского "мэйджора" в Лондоне

Ллейтон Хьюитт: Был бы рад, если бы в финале Уимблдона сыграли Федерер и Маррей

Себастьян Грожан: Киргиос понимает, что от него ждут больших успехов