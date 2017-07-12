Софья Лансере вышла в четвертьфинал юниорского «мэйджора» в Лондоне
16-летняя российская теннисистка Софья Лансере в третьем круге Уимблдона среди девушек взяла верх над 15-летней колумбийкой Марией Камилой Осорио Серрано — 7/5, 6/1.
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Спортсменки провели на корте 1 час 3 минуты, за которые Софья реализовала шесть
За выход в полуфинал «мэйджора» в Лондоне Лансере поборется либо с британкой Кэти Суон, либо с американкой Уитни Осуйве.
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