Софья Лансере вышла в четвертьфинал юниорского «мэйджора» в Лондоне

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Спортсменки провели на корте 1 час 3 минуты, за которые Софья реализовала шесть брейк-пойнтов и допустила четыре двойные ошибки. Тогда как Мария Камила сделала два брейка и три ошибки при подаче.

За выход в полуфинал «мэйджора» в Лондоне Лансере поборется либо с британкой Кэти Суон, либо с американкой Уитни Осуйве.