Ллейтон Хьюитт: Был бы рад, если бы в финале Уимблдона сыграли Федерер и Маррей

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«Сейчас Федерер показывает великолепный теннис, хотя и Маррея я бы не стал списывать со счетов. Был бы рад увидеть этих парней в финале.

Получается, что Маррей и Федерер — два моих фаворита на данный момент, — цитирует Хьюитта агентство Reuters.