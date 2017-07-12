Ллейтон Хьюитт: Был бы рад, если бы в финале Уимблдона сыграли Федерер и Маррей
Экс-первая ракетка мира, австралиец Ллейтон Хьюитт, рассказал, что относит британца Энди Маррея и швейцарца Роджера Федерера к числу главных фаворитов Уимблдона.
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«Сейчас Федерер показывает великолепный теннис, хотя и Маррея я бы не стал списывать со счетов. Был бы рад увидеть этих парней в финале.
Получается, что Маррей и Федерер — два моих фаворита на данный момент, — цитирует Хьюитта агентство Reuters.
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