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12 июля 2017, 15:25 | Теннис | GoTennis.ru

Ллейтон Хьюитт: Был бы рад, если бы в финале Уимблдона сыграли Федерер и Маррей

Экс-первая ракетка мира, австралиец Ллейтон Хьюитт, рассказал, что относит британца Энди Маррея и швейцарца Роджера Федерера к числу главных фаворитов Уимблдона.

<nobr>Экс-первая</nobr> ракетка мира австралиец <span class=error>Ллейтон</span> Хьюитт рассказал что относит британца <span class=error>Энди</span> <span class=error>Маррея</span> и швейцарца Роджера <span class=error>Федерера</span> к числу главных фаворитов Уимблдона. Увеличить
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«Сейчас Федерер показывает великолепный теннис, хотя и Маррея я бы не стал списывать со счетов. Был бы рад увидеть этих парней в финале.

Получается, что Маррей и Федерер — два моих фаворита на данный момент, — цитирует Хьюитта агентство Reuters.
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