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12 июля 2017, 14:58 | Теннис | GoTennis.ru

Мартина Хингис: Многие девушки из нынешнего поколения умеют только бить по мячу

Экс-первая ракетка мира, швейцарка Мартина Хингис, призналась, что нынешнее поколение теннисисток не особо её впечатляет, поскольку игроки делают акцент лишь на силу ударов.

<nobr>Экс-первая</nobr> ракетка мира швейцарка <span class=error>Мартина</span> <span class=error>Хингис</span> призналась что нынешнее поколение теннисисток не особо её впечатляет поскольку игроки делают акцент лишь на силу ударов. Увеличить
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«Теннисистки сейчас лишь бьют всё сильнее и сильнее. И лишь это на этом построена их игра. В Туре много игроков, которые меня вообще не поражают.

Они могут провести один-два хороших матча, но я хотела бы узнать, есть ли в них нечто большее, что позволит стать чемпионками в будущем, — цитирует Хингис агентство The Times.
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