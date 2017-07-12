Мартина Хингис: Многие девушки из нынешнего поколения умеют только бить по мячу
Экс-первая ракетка мира, швейцарка Мартина Хингис, призналась, что нынешнее поколение теннисисток не особо её впечатляет, поскольку игроки делают акцент лишь на силу ударов.
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Видимо, что-то случилось...
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«Теннисистки сейчас лишь бьют всё сильнее и сильнее. И лишь это на этом построена их игра. В Туре много игроков, которые меня вообще не поражают.
Они могут провести
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