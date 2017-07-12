Бадж: В приглашении Шараповой я пока заинтересован меньше, чем других игроков

«Мой интерес в приглашении Марии меньше, чем к другим игрокам, но мы немного пообщались с её представителями. Она популярна с маркетинговой точки зрения, поэтому поговорить с ней действительно хочется. Но есть пара других теннисисток, с которыми бы мне хотелось договориться в первую очередь. После этого я посмотрю, что можно будет сделать дальше», — цитирует Баджа Tennis World USA.