Бадж: В приглашении Шараповой я пока заинтересован меньше, чем других игроков
Директор турнира в Окленде Карл Бадж признался, что приглашение россиянки Марии Шараповой на соревнования, которые состоятся в 2018 году, пока не является для него приоритетом.
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«Мой интерес в приглашении Марии меньше, чем к другим игрокам, но мы немного пообщались с её представителями. Она популярна с маркетинговой точки зрения, поэтому поговорить с ней действительно хочется. Но есть пара других теннисисток, с которыми бы мне хотелось договориться в первую очередь. После этого я посмотрю, что можно будет сделать дальше», — цитирует Баджа Tennis World USA.
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