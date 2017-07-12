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12 июля 2017, 14:10 | Теннис | Чемпионат.com

Бадж: В приглашении Шараповой я пока заинтересован меньше, чем других игроков

Директор турнира в Окленде Карл Бадж признался, что приглашение россиянки Марии Шараповой на соревнования, которые состоятся в 2018 году, пока не является для него приоритетом.

Директор турнира в Окленде Карл <span class=error>Бадж</span> признался что приглашение россиянки Марии <span class=error>Шараповой</span> на соревнования которые состоятся в 2018 году пока не является для него приоритетом. Увеличить
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«Мой интерес в приглашении Марии меньше, чем к другим игрокам, но мы немного пообщались с её представителями. Она популярна с маркетинговой точки зрения, поэтому поговорить с ней действительно хочется. Но есть пара других теннисисток, с которыми бы мне хотелось договориться в первую очередь. После этого я посмотрю, что можно будет сделать дальше», — цитирует Баджа Tennis World USA.
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