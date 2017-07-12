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https://sport.mail.ru/news/tennis/30362574/
12 июля 2017, 13:22 | Теннис | Чемпионат.com

Кузнецова: Физиотерапевт всю игру общалась с Гарбинье. Не считаю это приемлемым

Россиянка Светлана Кузнецова, уступившая в четвертьфинале Уимблдона испанке Гарбинье Мугурусе со счётом 3:6, 4:6, сообщила, что по ходу матча слышала постоянные подсказки сопернице со стороны физиотерапевта уроженки Каракаса.

Россиянка Светлана <span class=error>Кузнецова</span> уступившая в четвертьфинале Уимблдона испанке <span class=error>Гарбинье</span> Мугурусе со счётом 3:6 4:6 сообщила что по ходу матча слышала постоянные подсказки сопернице со стороны физиотерапевта уроженки Каракаса. Увеличить
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«Я всё время слышала это, потому что здесь мы все говорим по-испански. Она всё время с ней говорила. Но это её физиотерапевт. Она всё время так делает. Я знаю это. Не думаю, что это приемлемо, но хорошо, я сосредоточилась на своей игре.

Мой тренер сказал, что это элементы тренерской работы. Дело в том, что судья год назад дал предупреждение моему тренеру за то, что он просто говорил «Vamos». А теперь эта девушка всё время общалась с Гарбинье по ходу матча, и судья ничего ей не сказала. Наверное, моего тренера это удивило больше всего, — цитирует Кузнецову Tennis World USA.
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