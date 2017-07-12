Кузнецова: Физиотерапевт всю игру общалась с Гарбинье. Не считаю это приемлемым
Россиянка Светлана Кузнецова, уступившая в четвертьфинале Уимблдона испанке Гарбинье Мугурусе со счётом 3:6, 4:6, сообщила, что по ходу матча слышала постоянные подсказки сопернице со стороны физиотерапевта уроженки Каракаса.
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«Я всё время слышала это, потому что здесь мы все говорим
Мой тренер сказал, что это элементы тренерской работы. Дело в том, что судья год назад дал предупреждение моему тренеру за то, что он просто говорил «Vamos». А теперь эта девушка всё время общалась с Гарбинье по ходу матча, и судья ничего ей не сказала. Наверное, моего тренера это удивило больше всего, — цитирует Кузнецову Tennis World USA.
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