Кузнецова: Физиотерапевт всю игру общалась с Гарбинье. Не считаю это приемлемым

«Я всё время слышала это, потому что здесь мы все говорим по-испански. Она всё время с ней говорила. Но это её физиотерапевт. Она всё время так делает. Я знаю это. Не думаю, что это приемлемо, но хорошо, я сосредоточилась на своей игре.

Мой тренер сказал, что это элементы тренерской работы. Дело в том, что судья год назад дал предупреждение моему тренеру за то, что он просто говорил «Vamos». А теперь эта девушка всё время общалась с Гарбинье по ходу матча, и судья ничего ей не сказала. Наверное, моего тренера это удивило больше всего, — цитирует Кузнецову Tennis World USA.