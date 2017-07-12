Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30362324/
12 июля 2017, 13:09 | Теннис | GoTennis.ru

Александр Зверев: Беккер может помочь мне в достижении хороших результатов, но пока он не является моим тренером

Представитель Германии Александр Зверев сообщил, что находится в тесном контакте со своим соотечественником Борисом Беккером, однако уточнил, что в ближайшее время специалист не войдет в его команду.

Представитель Германии Александр <span class=error>Зверев</span> сообщил что находится в тесном контакте со своим соотечественником Борисом <span class=error>Беккером</span> однако уточнил что в ближайшее время специалист не войдет в его команду. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я уже давно общаюсь с Борисом. Считаю, что его опыт и знания могут помочь мне в достижении хороших результатов. Но пока он не является моим тренером.

Конечно, было здорово дойти до 1/8 финала Уимблдона, но это не та цель, которую стоит ставить перед собой. Я хочу показывать теннис Топ-уровня и выигрывать матчи, — цитирует Зверева издание Die Welt.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Большая тройка и хорват. Прогнозы на все мужские четвертьфиналы Уимблдона

Большая тройка и хорват. Прогнозы на все мужские четвертьфиналы Уимблдона

Девятый день Уимблдона, вторник, а это значит, что продолжается самая интересная часть британского «мэйджора». Сегодня — мужские четвертьфиналы. Увидим ли мы три четверти «Большой четвёрки» в полуфиналах? Спойлер: да.
Еще 7 новостей  Все новости
12 мюнля

Магдалена Рыбарикова: Старалась меньше нервничать в матче с Вандевеге

Сегодня день рождения у Пабло Карреньо-Бусты!

Александр Зверев: Беккер может помочь мне в достижении хороших результатов, но пока он не является моим тренером