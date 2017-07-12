Александр Зверев: Беккер может помочь мне в достижении хороших результатов, но пока он не является моим тренером

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«Я уже давно общаюсь с Борисом. Считаю, что его опыт и знания могут помочь мне в достижении хороших результатов. Но пока он не является моим тренером.