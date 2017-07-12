Большая тройка и хорват. Прогнозы на все мужские четвертьфиналы Уимблдона

Энди Маррей (Великобритания, 1) — Сэм Куэрри (США, 24).

В прошлом году Куэрри одержал, пожалуй, самую громкую победу в карьере — победил Джоковича на Уимблдоне. Стоит ли ждать ещё одно шокирующее выступление американца на Центральном корте? Такие ожидания станут преувеличением. Маррей ведёт в статистике личных встреч 7:1, а единственное поражение состоялось семь лет назад на харде родного города Сэма. В остальном, победы британцы были уверенными и редко — напряжёнными. Конечно, в арсенале Куэрри есть важные элементы — подача и форхенд — на которые можно опереться в противостоянии с Марреем, но для того, чтобы победить, американцу нужно действовать вообще без ошибок. В пятисетовой встрече он на это не способен.



Победит: Маррей



Марин Чилич (Хорватия, 7) — Жиль Мюллер (Люксембург, 16).

Часто игроки, которые побеждают за неделю до шлёма и заявляют о себе, как о важной тёмной лошадке, скажем так… не входят в число тёмных лошадок. Например, Фелисиано Лопес на нынешнем турнире. Но вот с Чиличем и Мюллером всё сработало. Жиль взял титул на траве в Голландии, а Марин вышел в финал Queen’s, и вот они борются за полуфинал «мэйджора». Несмотря на прекрасное выступление люксембуржца в марафоне с Надалем и его арсенал травяных приёмов, Чилич будет фаворитом. Он победил Мюллера в Queen’s и не отдал на «Шлеме» ни сета.



Победит: Чилич



Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Милош Раонич (Канада, 6).

Главное сегодняшнее событие на Центральном корте — переигровка прошлогоднего полуфинала, который остался за Раоничем. Когда Федерер опустил руки в концовке сложнейшего пятисетовика и снялся со второй половины сезона, многие думали, что больше мы его на этом корте не увидим. И вот, двенадцать месяцев спустя, швейцарец снова считается фаворитом. Несмотря на результат того полуфинала, шансы взять реванш высоки как никогда. Пока что Роджер не уступил ни сета, а Милошу пришлось пройти через изматывающий матч четвёртого раунда с Александром Зверевым. И если Зверев давал ему послабления и позволял вернуться в игру, то Федерер точно не станет.



Победит: Федерер



Новак Джокович (Сербия, 2) — Томаш Бердых (Чехия, 11).

В 31 Бердых продолжает удивлять. В прошлом году он впервые с 2010 вышел в полуфинал Уимблдона, а сегодня в пяти сетах победил будущую суперзвезду Доминика Тима. Джокович всё ещё ищет свой лучший теннис — неплохой шанс одержать первую за двенадцать встреч победу (и третью за 28)? С другой стороны, посмотрите на эти числа и забудьте всё, что я написал выше.



Победит: Джокович.