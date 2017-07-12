Джентльмены на подступах к полуфиналам

Как и подобает джентльменам, лучшие мастера ракетки пропустили леди вперед, а сами сыграют четвертьфиналы в среду. И эта стадия подарит болельщикам немало занимательных сюжетов.

Встреча Роджера Федерера и Милоша Раонича, которую в боксе бы назвали матчем-реваншем и продвигали бы на каждом углу в качестве одного из лучших боев сезона. Год назад швейцарец и канадец с черногорскими корнями уже играли между собой на Уимблдоне. И даже номера «посева» у них были такими же: третий — у Роджера, шестой — у Милоша. Вот только тогда это был полуфинал. И насколько же изменилась обстановка вокруг матча — в прошлом году все вокруг болели за Федерера, потому что казалось, что швейцарец уже «едет с ярмарки», а в отсутствие сенсационно сошедшего с дистанции Джоковича у него есть шанс в последний раз в карьере выиграть «мейджор». И тогда Роджер отчаянно сражался с более молодым соперником, а проиграв, долго лежал на траве.

Тот Уимблдон стал для швейцарца последним турниром в сезоне, но в январе он вернулся — и с ходу выиграл Australian Open. Тогда как Раонич, ставший первым неевропейским финалистом лондонского «Шлема» со времен Энди Роддика, до титула не добрался, был не столь убедителен во второй половине 2016-го. И теперь далеко не факт, что он повторит прошлогодний успех.

МАСТЕРА ПЯТИ СЕТОВ

Финалист Мельбурна и победитель-рекордсмен «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль до четвертьфинала британского «мейджора» не добрался. Выдав триллер на четыре с лишним часа, испанец уступил решающую партию со счетом 13:15 другому ветерану — Жилю Мюллеру. Люксембуржец, основным оружием которого является подача, любит играть на траве и настрелял в матче с Рафой 30 эйсов. Теперь 34-летний Мюллер, в последний раз попадавший в восьмерку лучших на US Open-2008, встретится с Марином Чиличем. Хорват, как часто бывает, перед началом турнира был для многих загадкой, и пока разгадать его не удалось никому из соперников — Чилич не отдал на кортах Уимблдона еще ни сета. Интересно, какой рецепт он изобретет, чтобы остановить Мюллера?

Кстати, появление представителя Люксембурга на этой стадии можно сравнить с прошлогодними достижениями Сэма Куэрри. Тогда весельчак, звезда интернета и реалити-шоу, простой парень из Сан-Франциско «прихлопнул» Новака Джоковича и дошел до ¼ финала, напомнив, что может отлично играть в теннис. Когда он повторил тот же трюк в 2017-м, никто уже не удивился. Теперь Куэрри, сыгравшему в предыдущих кругах два тяжелейших пятисетовика, предстоит попробовать свалить еще одного гиганта.

ВОССТАВШИЙ ДЖОКОВИЧ

Статус Энди Маррэя за год тоже заметно поменялся. В 2016-м он был преследователем непобедимого (почти) Джоковича, и сумел воспользоваться представившимся шансом. Он выиграл Уимблдон, и это стало для британца началом лучшего в карьере и почти фантастического отрезка, в котором уместились олимпийское золото, две длиннющие беспроигрышные серии и победа на итоговом турнире. Благодаря этому он возглавил мировой рейтинг и лидирует в нем до сих пор. Но теперь приходит время защищать набранные в прошлом году очки. Иначе все нажитое непосильным трудом может так же быстро исчезнуть. Начать надо с защиты домашнего титула, и пока Маррэй не дает поводов для злорадства.

Насколько триумфальными были прошедшие 12 месяцев для него, настолько печальными они стали для Джоковича. Достигнув пика могущества, он, как и положено звезде, стал снижаться над небосклоном. Проблемы в личной жизни, какие-то постоянные перетасовки в тренерском штабе, который сначала покинул Борис Беккер, а затем Мариан Вайда. Мучительные поиски пропавшей игры, поражения от соперников, которые раньше не зацепили бы у Джоковича и десяток геймов. Все это время на заднем плане маячила фигура «духовного гуру» Пепе Имаса, которого многие считают виновником всех бед серба, а сам Новак продолжает верить в испанца.