Джентльмены на подступах к полуфиналам
На кортах Всеанглийского
лаун-теннисного клуба пришла пора самых интересных матчей.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Как и подобает джентльменам, лучшие мастера ракетки пропустили леди вперед, а сами сыграют четвертьфиналы в среду. И эта стадия подарит болельщикам немало занимательных сюжетов.
Встреча Роджера Федерера и Милоша Раонича, которую в боксе бы назвали
Тот Уимблдон стал для швейцарца последним турниром в сезоне, но в январе он вернулся — и с ходу выиграл Australian Open. Тогда как Раонич, ставший первым неевропейским финалистом лондонского «Шлема» со времен Энди Роддика, до титула не добрался, был не столь убедителен во второй половине 2016-го. И теперь далеко не факт, что он повторит прошлогодний успех.
МАСТЕРА ПЯТИ СЕТОВ
Финалист Мельбурна и
Кстати, появление представителя Люксембурга на этой стадии можно сравнить с прошлогодними достижениями Сэма Куэрри. Тогда весельчак, звезда интернета и
ВОССТАВШИЙ ДЖОКОВИЧ
Статус Энди Маррэя за год тоже заметно поменялся. В 2016-м он был преследователем непобедимого (почти) Джоковича, и сумел воспользоваться представившимся шансом. Он выиграл Уимблдон, и это стало для британца началом лучшего в карьере и почти фантастического отрезка, в котором уместились олимпийское золото, две длиннющие беспроигрышные серии и победа на итоговом турнире. Благодаря этому он возглавил мировой рейтинг и лидирует в нем до сих пор. Но теперь приходит время защищать набранные в прошлом году очки. Иначе все нажитое непосильным трудом может так же быстро исчезнуть. Начать надо с защиты домашнего титула, и пока Маррэй не дает поводов для злорадства.
Насколько триумфальными были прошедшие 12 месяцев для него, настолько печальными они стали для Джоковича. Достигнув пика могущества, он, как и положено звезде, стал снижаться над небосклоном. Проблемы в личной жизни,
Как бы то ни было, но на нынешнем Уимблдоне Джокович более чем уверенно, в своем прежнем стиле, добрался до топ-8 и сыграет с чехом Томашем Бердыхом. Кстати,
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