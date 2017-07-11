Возмущение Джоковича и триллер Конты

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ВОЗМУЩЕННЫЙ ДЖОКОВИЧ

Новак Джокович в понедельник смотрел почти пятичасовой матч с участием Рафаэля Надаля и Жиля Мюллера не из праздного интереса. Они с Адрианом Маннарино должны были выйти на корт № 1 следом, но суперматч испанца с люксембуржцем закончился поздно, на улице темнело и о том, чтобы проводить еще одну встречу, не было и речи. Вопрос был в другом: почему серба и француза не выпустили играть на Центральную арену — она к тому моменту уже довольно долго пустовала и, к тому же она оборудована крышей и искусственным освещением, так что выявить последнего четвертьфиналиста там вполне можно было. Однако Джокович и Маннарино в итоге играли во вторник утром. Серб победил со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 6:4.

«Признаться, я был очень расстроен вчера вечером, — сказал третий “сеяный”. — Но постарался просто перевернуть страницу и сосредоточиться на том, что я должен делать сегодня на корте. Я выиграл в трех сетах, вот что имеет значение».

Говорят, Джокович провел весь вечер в офисе ATP, после чего назвал рефери турнира, принимающих решение о расписании, «очень нерешительными». А организаторы Уимблдона объяснили свое нежелание выпускать трехкратного победителя на Центральный корт соображениями безопасности.

Четвертьфинал между Джоковичем и Томашем Бердыхом в среду также назначен на корт № 1. Так же, как и встреча Марина Чилича с Мюллером. А на Центральном корте Энди Маррэй сыграет с Сэмом Куэрри, а Роджер Федерер — с Милошем Раоничем.

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100-й МАТЧ УИЛЬЯМС

Винус Уильямс продолжает вписывать свое имя в историю Уимблдона. Во вторник она проводила свой 100-й (!) матч на травяном турнире «Большого шлема». Любопытно, что в год 20-летия своего дебюта на Уимблдоне американская звезда трижды подряд играла с теннисистками, рожденными в том самом 1997-м — Наоми Осакой в третьем круге, Аной Конюх в четвертом и Еленой Остапенко в четвертьфинале. Новоиспеченной чемпионке Roland Garros было 15 дней, когда Уильямс-старшая сыграла на Уимблдоне свой первый матч.

Сегодня они сошлись в борьбе за путевку в полуфинал — 37-летняя Уильямс, для который Центральный корт стал чем-то вроде второго дома, и 20-летняя Остапенко, игравшая на нем впервые. Американка начала матча тремя эйсами в первом гейме. Латвийке потребовалось время, чтобы привыкнуть — она свою первую подачу проиграла. Уильямс здорово подавала, Остапенко подача, в первом сете особенно, не очень-то выручала. В итоге опыт побил молодость — 6:3, 7:5.

Винус Уильямс вошла в квартет сильнейших на втором турнире «Большого шлема» в сезоне и в 37 лет стала самой возрастной полуфиналисткой Уимблдона с 1994 года, когда отличилась Мартина Навратилова.

«Победы никогда не устаревают, — философски заключила она. — Ни на каком этапе твоей карьеры».

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КОНТА СТАЛА ПЕРВОЙ…

Джоанна Конта стала первой представительницей Великобритании, добравшейся до полуфинала Уимблдона в женском одиночном разряде, с 1978 года, когда это удалось Джо Друри. Вторничный матч против Симоны Халеп, проходивший под крышей Центрального корта, складывался, несмотря для 26-летней теннисистки, несмотря на мощнейшую поддержку публики, непросто. Обе девушки показывали теннис высокого уровня, игра была интенсивной, а борьба велась в каждом розыгрыше. Британка была в двух мячах от поражения на тай-брейке второго сета, но выбралась (не без помощи соперницы, надо сказать) из непростой ситуации и в итоге за 2 часа 38 одержала победу в этом триллере — 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:4.

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…И СДЕЛАЛА ПЕРВОЙ ПЛИШКОВУ

Поражение Халеп означает, что первое место в новом рейтинге WTA, который выйдет 17 июля, займет чешка Каролина Плишкова, проигравшая на Уимблдоне во втором круге. Халеп во второй раз за последние недели оказалась в ситуации, когда мечта стать первой ракеткой мира была в ее руках, но, как и в финале Roland Garros, дрогнула в ответственный момент. Поведя 5:4 на тай-брейке второго сета, она не дожала соперницу, а, наоборот, сыграла слишком мягко. Конта перехватила инициативу, и все закончилось двойным поражением Халеп.

Плишкова станет первой в истории представительницей Чехии, возглавившей рейтинг WTA. Рожденная в Чехословакии Мартина Навратилова долго была первой ракеткой мира, но представляла в то время США. Каролина выиграла в своей карьере четыре титула, в том числе один совсем недавно в Истборне. За последний год она сыграла в финале US Open и полуфинале Roland Garros.

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КАКОЙ УИМБЛДОН БЕЗ ДОЖДЯ

После идеальной и непривычно солнечной первой недели Уимблдона на второй все же пошел традиционный для этого места дождь. Да еще какой! Английские синоптики не ошиблись: непогода вмешалась в ход соревнований во второй половине дня, и все матчи, несыгранные к этому моменту — множество парных, юниорских и ветеранских противостояний, — были отложены до среды. Правда, и на 12 июля прогноз совсем неутешительный.

Игра продолжалась только под крышей Центрального корта, где по завершении основной программы позволили завершить свою встречу Магдалене Рыбариковой и Коко Вандевэй. Словачка выиграла со счетом 6:2, 6:3 и впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона.