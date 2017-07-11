Возмущение Джоковича и триллер Конты
События восьмого дня Уимблдона — в обзоре «СЭ».
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ВОЗМУЩЕННЫЙ ДЖОКОВИЧ
Новак Джокович в понедельник смотрел почти пятичасовой матч с участием Рафаэля Надаля и Жиля Мюллера не из праздного интереса. Они с Адрианом Маннарино должны были выйти на корт № 1 следом, но суперматч испанца с люксембуржцем закончился поздно, на улице темнело и о том, чтобы проводить еще одну встречу, не было и речи. Вопрос был в другом: почему серба и француза не выпустили играть на Центральную арену — она к тому моменту уже довольно долго пустовала и, к тому же она оборудована крышей и искусственным освещением, так что выявить последнего четвертьфиналиста там вполне можно было. Однако Джокович и Маннарино в итоге играли во вторник утром. Серб победил со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 6:4.
«Признаться, я был очень расстроен вчера вечером, — сказал третий “сеяный”. — Но постарался просто перевернуть страницу и сосредоточиться на том, что я должен делать сегодня на корте. Я выиграл в трех сетах, вот что имеет значение».
Говорят, Джокович провел весь вечер в офисе ATP, после чего назвал рефери турнира, принимающих решение о расписании, «очень нерешительными». А организаторы Уимблдона объяснили свое нежелание выпускать трехкратного победителя на Центральный корт соображениями безопасности.
Четвертьфинал между Джоковичем и Томашем Бердыхом в среду также назначен на корт № 1. Так же, как и встреча Марина Чилича с Мюллером. А на Центральном корте Энди Маррэй сыграет с Сэмом Куэрри, а Роджер Федерер — с Милошем Раоничем.
100-й МАТЧ УИЛЬЯМС
Винус Уильямс продолжает вписывать свое имя в историю Уимблдона. Во вторник она проводила свой 100-й (!) матч на травяном турнире «Большого шлема». Любопытно, что в год 20-летия своего дебюта на Уимблдоне американская звезда трижды подряд играла с теннисистками, рожденными в том самом 1997-м — Наоми Осакой в третьем круге, Аной Конюх в четвертом и Еленой Остапенко в четвертьфинале. Новоиспеченной чемпионке Roland Garros было 15 дней, когда
Сегодня они сошлись в борьбе за путевку в полуфинал — 37-летняя Уильямс, для который Центральный корт стал
Винус Уильямс вошла в квартет сильнейших на втором турнире «Большого шлема» в сезоне и в 37 лет стала самой возрастной полуфиналисткой Уимблдона с 1994 года, когда отличилась Мартина Навратилова.
«Победы никогда не устаревают, — философски заключила она. — Ни на каком этапе твоей карьеры».
КОНТА СТАЛА ПЕРВОЙ…
Джоанна Конта стала первой представительницей Великобритании, добравшейся до полуфинала Уимблдона в женском одиночном разряде, с 1978 года, когда это удалось Джо Друри. Вторничный матч против Симоны Халеп, проходивший под крышей Центрального корта, складывался, несмотря для 26-летней теннисистки, несмотря на мощнейшую поддержку публики, непросто. Обе девушки показывали теннис высокого уровня, игра была интенсивной, а борьба велась в каждом розыгрыше. Британка была в двух мячах от поражения на
…И СДЕЛАЛА ПЕРВОЙ ПЛИШКОВУ
Поражение Халеп означает, что первое место в новом рейтинге WTA, который выйдет 17 июля, займет чешка Каролина Плишкова, проигравшая на Уимблдоне во втором круге. Халеп во второй раз за последние недели оказалась в ситуации, когда мечта стать первой ракеткой мира была в ее руках, но, как и в финале Roland Garros, дрогнула в ответственный момент. Поведя 5:4 на
Плишкова станет первой в истории представительницей Чехии, возглавившей рейтинг WTA. Рожденная в Чехословакии Мартина Навратилова долго была первой ракеткой мира, но представляла в то время США. Каролина выиграла в своей карьере четыре титула, в том числе один совсем недавно в Истборне. За последний год она сыграла в финале US Open и полуфинале Roland Garros.
КАКОЙ УИМБЛДОН БЕЗ ДОЖДЯ
После идеальной и непривычно солнечной первой недели Уимблдона на второй все же пошел традиционный для этого места дождь. Да еще какой! Английские синоптики не ошиблись: непогода вмешалась в ход соревнований во второй половине дня, и все матчи, несыгранные к этому моменту — множество парных, юниорских и ветеранских противостояний, — были отложены до среды. Правда, и на 12 июля прогноз совсем неутешительный.
Игра продолжалась только под крышей Центрального корта, где по завершении основной программы позволили завершить свою встречу Магдалене Рыбариковой и Коко Вандевэй. Словачка выиграла со счетом 6:2, 6:3 и впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона.
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