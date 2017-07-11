Уимблдон. Коко Вандевеге потерпела поражение от Магдалены Рыбариковой

За 1 час 16 минут матча Коко сделала по одному эйсу и брейку, семь раз ошибившись при подаче. Тогда как Магдалена выполнила одну подачу навылет и реализовала четыре брейк-пойнта, допустив одну двойную ошибку. Счёт личных встреч оппоненток стал 3:0 в против словачки.

За выход в финал британского «мэйджора» Рыбарикова сыграет с испанкой Гарбин Мугурусой.