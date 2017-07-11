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https://sport.mail.ru/news/tennis/30356117/
11 июля 2017, 22:14 | Теннис | GoTennis.ru

Уимблдон. Коко Вандевеге потерпела поражение от Магдалены Рыбариковой

25-я ракетка мира, американская теннисистка Коко Вандевеге, в четвертьфинале Уимблдона уступила словачке Магдалене Рыбариковой, находящейся на 87-м месте мирового рейтинга, — 3/6, 3/6.

За 1 час 16 минут матча Коко сделала по одному эйсу и брейку, семь раз ошибившись при подаче. Тогда как Магдалена выполнила одну подачу навылет и реализовала четыре брейк-пойнта, допустив одну двойную ошибку. Счёт личных встреч оппоненток стал 3:0 в против словачки.

За выход в финал британского «мэйджора» Рыбарикова сыграет с испанкой Гарбин Мугурусой.
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