Чешская теннисистка Плишкова станет первой «ракеткой» мира после Уимблдона

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Это стало известно после того, как румынка Симона Халеп проиграла в четвертьфинале Уимблдона британке Йоханне Конте. В случае выхода в полуфинал соревнований, лидером рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) становилась румынская спортсменка.

Ранее на турнире первая «ракетка» мира немка Ангелик Кербер проиграла в 1/8 финала испанке Гарбинье Мугурусе и потеряла шансы сохранить первое место в рейтинге по окончании турнира.

Плишкова проиграла словачке Магдалене Рыбариковой в трех сетах со счетом 6:3, 5:7, 2:6. Несмотря на это, она впервые в карьере станет первой «ракеткой» мира. Плишкова — первая чешская теннисистка, которая возглавит рейтинг.

Уимблдон — третий турнир серии Большого шлема (призовой фонд — 31,6 млн фунтов стерлингов) — завершится 16 июля.