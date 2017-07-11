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11 июля 2017, 21:53 | Теннис | ТАСС

Чешская теннисистка Плишкова станет первой «ракеткой» мира после Уимблдона

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Чешка Каролина Плишкова, несмотря на поражение во втором круге Уимблдона, станет первой «ракеткой» мира по окончании турнира.

На Уимблдоне 2017 года Каролина <span class=error>Плишкова</span> проиграла словачке Магдалене Рыбариковой во втором раунде. Увеличить
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Это стало известно после того, как румынка Симона Халеп проиграла в четвертьфинале Уимблдона британке Йоханне Конте. В случае выхода в полуфинал соревнований, лидером рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) становилась румынская спортсменка.

Ранее на турнире первая «ракетка» мира немка Ангелик Кербер проиграла в 1/8 финала испанке Гарбинье Мугурусе и потеряла шансы сохранить первое место в рейтинге по окончании турнира.

Плишкова проиграла словачке Магдалене Рыбариковой в трех сетах со счетом 6:3, 5:7, 2:6. Несмотря на это, она впервые в карьере станет первой «ракеткой» мира. Плишкова — первая чешская теннисистка, которая возглавит рейтинг.

Уимблдон — третий турнир серии Большого шлема (призовой фонд — 31,6 млн фунтов стерлингов) — завершится 16 июля.
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