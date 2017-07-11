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https://sport.mail.ru/news/tennis/30355778/
11 июля 2017, 21:18 | Теннис | GoTennis.ru

Новак Джокович: Бердых отлично играет на траве, меня ждёт сложный поединок

Сербский теннисист Новак Джокович, ставший четвертьфиналистом Уимблдона, поделился ожиданиями от матча с чехом Томашем Бердыхом.

«С нетерпением жду предстоящей встречи с Томашем. Хорошо помню полуфинал Уимблдона-2010, когда он победил меня. Бердых много лет входил в первую десятку и знает, как выступать на крупных турнирах.

Томаш бьёт очень плоско и сильно, что отлично подходит для игры на траве. Важно будет сразу завладеть инициативой и не давать ему шансов на брейк. Это будет сложный матч, — приводит слова Джоковича пресс-служба турнира.
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