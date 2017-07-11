Новак Джокович: Бердых отлично играет на траве, меня ждёт сложный поединок
Сербский теннисист Новак Джокович, ставший четвертьфиналистом Уимблдона, поделился ожиданиями от матча с чехом Томашем Бердыхом.
«С нетерпением жду предстоящей встречи с Томашем. Хорошо помню полуфинал Уимблдона-2010, когда он победил меня. Бердых много лет входил в первую десятку и знает, как выступать на крупных турнирах.
Томаш бьёт очень плоско и сильно, что отлично подходит для игры на траве. Важно будет сразу завладеть инициативой и не давать ему шансов на брейк. Это будет сложный матч, — приводит слова Джоковича
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