Новак Джокович: Бердых отлично играет на траве, меня ждёт сложный поединок

«С нетерпением жду предстоящей встречи с Томашем. Хорошо помню полуфинал Уимблдона-2010, когда он победил меня. Бердых много лет входил в первую десятку и знает, как выступать на крупных турнирах.

Томаш бьёт очень плоско и сильно, что отлично подходит для игры на траве. Важно будет сразу завладеть инициативой и не давать ему шансов на брейк. Это будет сложный матч, — приводит слова Джоковича пресс-служба турнира.