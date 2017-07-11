Симона Халеп уступила Йоханне Конте в четвертьфинале Уимблдона
Вторая ракетка мира, румынка Симона Халеп, в трёх сетах уступила британке Йоханне Конте, занимающей седьмую строчку рейтинга WTA, со счётом 7/6 (2), 6/7 (5), 4/6 в четвертьфинале Уимблдона.
За 2 часа 38 минут матча 25-летняя Симона ни разу не подала навылет, допустила семь двойных ошибок и сделала шесть брейков, а 26-летняя Йоханна выполнила четыре эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала восемь
В полуфинале британского «мэйджора» Конта сразится с американкой Винус Уильямс.
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