Симона Халеп уступила Йоханне Конте в четвертьфинале Уимблдона

За 2 часа 38 минут матча 25-летняя Симона ни разу не подала навылет, допустила семь двойных ошибок и сделала шесть брейков, а 26-летняя Йоханна выполнила четыре эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала восемь брейк-пойнтов. Ранее счёт в личных встречах был 2:2.

В полуфинале британского «мэйджора» Конта сразится с американкой Винус Уильямс.