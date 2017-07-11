Wimbledon. Матч Рыбариковой и Вандевеге перенесён на центральный корт

Все поединки, кроме женского четвертьфинала между британкой Йоханной Контой и румынкой Симоной Халеп на центральном корте, были остановлены из-за дождя.

Ещё одна встреча ¼ финала между словачкой Магдаленой Рыбариковой и американкой Коко Вандевеге будет возобновлена на главной арене по окончании матча Конты и Халеп.

Поединок Рыбариковой и Вандевеге стартовал на корте № 1 и был прерван при счёте 6:3, 2:2 в пользу Магдалены.