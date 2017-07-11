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https://sport.mail.ru/news/tennis/30355678/
11 июля 2017, 21:09 | Теннис | GoTennis.ru

Wimbledon. Матч Рыбариковой и Вандевеге перенесён на центральный корт

Организаторы Уимблдона объявили о переносе всех прерванных и не успевших начаться матчей восьмого игрового дня на завтра, 12 июля.

Все поединки, кроме женского четвертьфинала между британкой Йоханной Контой и румынкой Симоной Халеп на центральном корте, были остановлены из-за дождя.

Ещё одна встреча ¼ финала между словачкой Магдаленой Рыбариковой и американкой Коко Вандевеге будет возобновлена на главной арене по окончании матча Конты и Халеп.

Поединок Рыбариковой и Вандевеге стартовал на корте № 1 и был прерван при счёте 6:3, 2:2 в пользу Магдалены.
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