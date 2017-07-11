Светлана Кузнецова: Расстроена, что не смогла реализовать брейк-пойнты, которые у меня были
Российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала своё поражение от испанки Гарбин Мугурусы в четвертьфинале Уимблдона.
«В дебюте встречи у меня были возможности на подаче соперницы. В её геймах было и 0:30, и 15:40, но я раз за разом не могла поставить финальную точку. Затем я глупо потеряла свою подачу и проиграла сет. Во второй партии шла равная борьба, но один брейк всё решил.
Казалось бы такие маленькие шансы на самом деле не маленькие, а очень важные. Гарбин хорошо играла в стрессовых ситуациях и хорошо защищалась, — цитирует Кузнецову
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