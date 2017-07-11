Максим Мирный и Марцин Матковски не сумели пройти в полуфинал Уимблдона

Сегодня в четвертьфинальном матче белорусско-польский тандем встречался с австрийско-хорватской парой Оливер Марах / Мате Павич и уступил в трех партиях. Только в первом сете на корте была равная борьба, и Марах с Павичем выиграли его со счетом 7:5. В двух следующих партиях Мирный и Матковски проиграли с одинаковым результатом 2:6. Встреча продолжалась 1 час 46 мин.

Завтра Максим Мирный вместе с россиянкой Екатериной Макаровой проведет матч ¼ финала в состязаниях смешанных пар против британского дуэта Джоселин Рае / Кен Скупски.