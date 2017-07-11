Максим Мирный и Марцин Матковски не сумели пройти в полуфинал Уимблдона
11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и поляк Марцин Матковски не смогли пробиться в полуфинал мужского парного разряда Уимблдонского теннисного турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в четвертьфинальном матче
Завтра Максим Мирный вместе с россиянкой Екатериной Макаровой проведет матч ¼ финала в состязаниях смешанных пар против британского дуэта Джоселин Рае / Кен Скупски.
Еще один белорус Андрей Василевский и чилиец Ханс
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