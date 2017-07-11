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https://sport.mail.ru/news/tennis/30354543/
11 июля 2017, 19:05 | Теннис | БЕЛТА

Максим Мирный и Марцин Матковски не сумели пройти в полуфинал Уимблдона

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и поляк Марцин Матковски не смогли пробиться в полуфинал мужского парного разряда Уимблдонского теннисного турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в четвертьфинальном матче белорусско-польский тандем встречался с австрийско-хорватской парой Оливер Марах / Мате Павич и уступил в трех партиях. Только в первом сете на корте была равная борьба, и Марах с Павичем выиграли его со счетом 7:5. В двух следующих партиях Мирный и Матковски проиграли с одинаковым результатом 2:6. Встреча продолжалась 1 час 46 мин.

Завтра Максим Мирный вместе с россиянкой Екатериной Макаровой проведет матч ¼ финала в состязаниях смешанных пар против британского дуэта Джоселин Рае / Кен Скупски.

Еще один белорус Андрей Василевский и чилиец Ханс Подлипник-Кастильо спорят за выход в полуфинал с хорватскими теннисистами Николой Мектичем и Франко Шкугором.

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