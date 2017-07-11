Кузнецова не взяла испанский барьер
Последняя представительница России в одиночной сетке турнира «Большого шлема» в Лондоне Светлана Кузнецова проиграла в четвертьфинале Гарбинье Мугурусе — 3:6, 4:6.
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Видимо, что-то случилось...
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Светлана Кузнецова трижды в своей карьере выходила в четвертьфинал Уимблдона, но дальше ни разу не продвигалась. С тех пор, как она в последний раз играла на этой стадии травяного «Шлема», прошло десять лет и, казалось, что теперь
ПОПРАВКА НА ДОЖДЬ
Гарбинье Мугуруса вела у россиянки по личным встречам 3:1, что не могло не добавлять ей уверенности. И к тому же нынешний турнир для нее складывается весьма удачно. Испанка, похоже, не на словах, а на деле оставила позади все неприятное, связанное с провалившейся защитой титула на Roland Garros, и на Уимблдоне выглядит расслабленной и довольной собой. Мир, похоже, и в ее команде, которую на этом турнире возглавляет не отлучившийся по личным обстоятельствам Сэм Сумик, а знаменитая Кончита Мартинес.
Перед матчем с Кузнецовой Мугуруса отметила, какую хорошую игру показывала ее соперница на нынешнем Уимблдоне: «Она больше игрок испанского стиля, но и на траве сейчас действует хорошо», но не забыла и подчеркнуть, что больше задумывается о своих действиях.
«Мне нужно будет играть смело», — заявила она.
Сказано — сделано. Вторничный матч начался почти на час позже
НАДЕЖДА НА ПАРНЫЙ РАЗРЯД
Парадокс — в активе россиянки оказалось больше активно выигранных очков (21 против 14) и меньше невынужденных ошибок (12 против 15), игровое преимущество Мугурусы не вызывало сомнений. Она беспрестанно давила, владея инициативой в обмене ударами с задней линии и раз за разом вынуждая соперницу ошибаться, и выходила из большинства игровых ситуаций победительницей.
Кузнецова провалила четвертый гейм на своей подаче, и это стоило ей первого сета — 3:6.
Светлана не сдалась, пыталась найти управу на соперницу, но та продолжала здорово подавать и пробивать с обеих сторон. Во втором гейме второго сета у Кузнецовой был еще один — третий за матч —
Теперь россиянке остается продолжать борьбу в парном разряде. Как раз накануне поединка с Мугурусой они с Кристиной Младенович за два часа переиграли четвертых «сеяных» Тимеа Бабош и Андреа Главачкову и вышли в четвертьфинал. Ну, а Мугуруса вернулась в полуфинал турнира «Большого шлема» впервые после своего триумфа на Roland Garros-2016.
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