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https://sport.mail.ru/news/tennis/30354233/
11 июля 2017, 18:29 | Теннис | РБК-Спорт

Россия лишилась всех представителей в одиночном разряде на Уимблдоне

Российская теннисистка Светлана Кузнецова уступила в четвертьфинале Уимблдона испанке Гарбинье Мугурусе. После этого поражения Россия сохранила своих представителей только в парном женском разряде и миксте.

Российская теннисистка Светлана <span class=error>Кузнецова</span> уступила в четвертьфинале Уимблдона испанке <span class=error>Гарбинье</span> Мугурусе. После этого поражения Россия сохранила своих представителей только в парном женском разряде и <span class=error>миксте</span>. Увеличить
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Кузнецова уступила Мугурусе в двух сетах, 3:6 4:6. В первом сете Мугуруса сделала брейк при счете 2:1 в свою пользу, а затем еще раз взяла чужую подачу и гарантировала себе победу в первой партии.

Во втором сете теннисистки обменивались выигранными геймами до счета 3:2 в пользу испанки, а затем ей вновь удалось оторваться на два гейма. Она сохранила отрыв и вышла в полуфинал турнира.

После вылета Кузнецовой Россия оказалась представлена только в парном разряде. В четвертьфинал Уимблдона вышли Елена Веснина и Елена Макарова, а также Кузнецова, которая выступает в паре с Кристин Младенович, представительницей Франции.

Макарова также вышла в третий круг турнира в смешанном разряде. Вместе с Максимом Мирным она сыграет против британцев Кена Скупски и Жоселин Раэ.

В одиночных разрядах на турнире определились все четвертьфиналисты. У мужчин в восьмерку сильнейших вышли Энди Маррей (Великобритания), Сэм Куэрри (США), Жиль Мюллер (Люксембург), Марин Чилич (Хорватия), Милош Раонич (Канада), Роджер Федерер (Швейцария), Томаш Бердых (Чехия) и Новак Джокович (Сербия).

У женщин четвертьфинальный матч между Кузнецовой и Мугурусой был первым. Также между собой сыграют Магдалена Рыбарикова (Словакия) и Коко Вандевеге (США), Винус Уильямс (США) и Елена Остапенко (Латвия), Джоанна Конта (Великобритания) и Симона Халеп (Румыния).
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