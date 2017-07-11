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https://sport.mail.ru/news/tennis/30353270/
11 июля 2017, 17:22 | Теннис | Чемпионат.com

Кузнецова в двух сетах проиграла Мугурусе в четвертьфинале Уимблдона

Российская теннисистка Светлана Кузнецова (7) не смогла пробиться в полуфинал Уимблдона, проиграв представительнице Испании Гарбинье Мугурусе (14) со счётом 3:6, 4:6.

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Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут. Уроженка Санкт-Петербурга активно выиграла 21 очко и совершила 12 невынужденных ошибок. На счету Гарбинье 14 виннеров и 15 неточностей.

За выход в финал Уимблдона Мугуруса поспорит либо с представительницей Словакии Магдаленой Рыбариковой, либо с американкой Коко Вандевеге (24).
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