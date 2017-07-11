Джокович стал последним четвертьфиналистом Уимблдона
МОСКВА, 11 июл —
Р-Спорт. Серб Новак Джокович последним из теннисистов преодолел барьер четвертого раунда на Уимблдонском турнире, который проходит в Лондоне.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Во вторник сербский теннисист, второй номер посева, в трех сетах переиграл француза Адриана Маннарино — 6:2, 7:6 (7:5), 6:4. Поединок, который должен был пройти в понедельник, но был перенесен на вторник
В четвертьфинале Джокович, трехкратный победитель Уимблдона, сыграет с чехом Томашем Бердыхом (11), который оказался сильнее австрийца Доминика Тима (8).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter