Джокович стал последним четвертьфиналистом Уимблдона

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Во вторник сербский теннисист, второй номер посева, в трех сетах переиграл француза Адриана Маннарино — 6:2, 7:6 (7:5), 6:4. Поединок, который должен был пройти в понедельник, но был перенесен на вторник из-за наступления темноты, продолжался 2 часа 13 минут.

В четвертьфинале Джокович, трехкратный победитель Уимблдона, сыграет с чехом Томашем Бердыхом (11), который оказался сильнее австрийца Доминика Тима (8).