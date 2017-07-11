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11 июля 2017, 17:50 | Теннис | Р-Спорт

Джокович стал последним четвертьфиналистом Уимблдона

МОСКВА, 11 июл — Р-Спорт. Серб Новак Джокович последним из теннисистов преодолел барьер четвертого раунда на Уимблдонском турнире, который проходит в Лондоне.

Серб <span class=error>Новак</span> Джокович последним из теннисистов преодолел барьер четвертого раунда на Уимблдонском турнире который проходит в Лондоне. Увеличить
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Во вторник сербский теннисист, второй номер посева, в трех сетах переиграл француза Адриана Маннарино — 6:2, 7:6 (7:5), 6:4. Поединок, который должен был пройти в понедельник, но был перенесен на вторник из-за наступления темноты, продолжался 2 часа 13 минут.

В четвертьфинале Джокович, трехкратный победитель Уимблдона, сыграет с чехом Томашем Бердыхом (11), который оказался сильнее австрийца Доминика Тима (8).
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