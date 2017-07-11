Сегодня день рождения у Каролин Возняцки!

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Каролин Возняцки родилась 11 июля 1990 года в городе Оденсе (Дания). Отец спортсменки Пётр был профессиональным футболистом и после завершения выступлений начал карьеру теннисного тренера, став наставником своей дочери. Мать датчанки Анна была участницей национальной сборной Польши по волейболу.

Профессиональную карьеру начала в 2005 году. За время выступлений выиграла 25 турниров WTA, заработав при этом $23,748,063.