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11 июля 2017, 14:39 | Теннис | GoTennis.ru

Сегодня день рождения у Мартина Клижана!

Сегодня свой 27-й день рождения отмечает словацкий теннисист Мартин Клижан. Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес Мартина и желает ему успехов, как на корте, так и за его пределами.

Сегодня свой 27-й день рождения отмечает словацкий теннисист <span class=error>Мартин</span> <span class=error>Клижан</span>. Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес <span class=error>Мартина</span> и желает ему успехов как на корте так и за его пределами. Увеличить
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Мартин Клижан родился 11 июля 1989 года в Братиславе (Словакия). Отец игрока Милан работает генеральным директором в компании, производящей электроприборы, мать Дарина — учитель в университете. Профессиональную карьеру начал в 2007 году. За время выступлений выиграл пять турниров АТР, заработав при этом $4,212.
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