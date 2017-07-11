Сегодня день рождения у Мартина Клижана!
Сегодня свой 27-й день рождения отмечает словацкий теннисист Мартин Клижан. Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес Мартина и желает ему успехов, как на корте, так и за его пределами.
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Мартин Клижан родился 11 июля 1989 года в Братиславе (Словакия). Отец игрока Милан работает генеральным директором в компании, производящей электроприборы, мать Дарина — учитель в университете. Профессиональную карьеру начал в 2007 году. За время выступлений выиграл пять турниров АТР, заработав при этом $4,212.
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