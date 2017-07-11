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https://sport.mail.ru/news/tennis/30350912/
11 июля 2017, 14:24 | Теннис | GoTennis.ru

Винус Уильямс: Не следила за «Ролан Гаррос» после поражения, так что не видела матчей Остапенко

Американская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала победу над хорваткой Аной Конюх в четвёртом круге Уимблдона, а также поделилась ожиданиями от встречи с латвийкой Еленой Остапенко.

Американская теннисистка <span class=error>Винус</span> <span class=error>Уильямс</span> прокомментировала победу над хорваткой <span class=error>Аной</span> Конюх в четвёртом круге Уимблдона а также поделилась ожиданиями от встречи с латвийкой Еленой <span class=error>Остапенко</span>. Увеличить
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«Я играю очень уверенно. Для меня важно было выйти в четвертьфинал, потому что нужно поддерживать уровень психологического комфорта. Нельзя оставаться спокойной в каждом матче. Да, было бы круто, если бы я всегда побеждала в двух сетах, но так не бывает. Главная цель — победа. Это никогда не надоедает.

Если честно, я почти не видела матчей Остапенко, потому что не следила за «Ролан Гаррос» после поражения в Париже. Но я знаю, что Елена набрала отличную форму и будет уверена в себе. Её успехи меня радуют.

Наверное, мой тренер следил за её успехами. Посмотрим, как будет проходить матч. Знаю, что она пробивает с двух сторон. Буду следить за отдельными нюансами, потому что нельзя распланировать всё, — цитирует Винус пресс-служба Тура.
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