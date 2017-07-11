Винус Уильямс: Не следила за «Ролан Гаррос» после поражения, так что не видела матчей Остапенко

«Я играю очень уверенно. Для меня важно было выйти в четвертьфинал, потому что нужно поддерживать уровень психологического комфорта. Нельзя оставаться спокойной в каждом матче. Да, было бы круто, если бы я всегда побеждала в двух сетах, но так не бывает. Главная цель — победа. Это никогда не надоедает.



Если честно, я почти не видела матчей Остапенко, потому что не следила за «Ролан Гаррос» после поражения в Париже. Но я знаю, что Елена набрала отличную форму и будет уверена в себе. Её успехи меня радуют.



Наверное, мой тренер следил за её успехами. Посмотрим, как будет проходить матч. Знаю, что она пробивает с двух сторон. Буду следить за отдельными нюансами, потому что нельзя распланировать всё, — цитирует Винус пресс-служба Тура.