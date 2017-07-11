Светлана Кузнецова: Мне с детства говорят, что я ничего не добьюсь. Но чужие мнения ничего не значат
Российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала об особенностях своего общения с прессой.
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Видимо, что-то случилось...
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«Перед Уимблдоном вообще не давала интервью — это даже странно. Но вот перед Парижем я наоборот говорила слишком много, а это создаёт давление. Сейчас мне несколько проще. Отсутствие внимания мне помогает. Другие могут делать то, что им нравится.
Я уже давно в Туре, так что всё прекрасно понимаю. Мне с детства говорят, что я ничего не добьюсь, поэтому меня трудно удивить. Чужие мнения ничего не значат. Всё решается на корте.
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С возрастом я научилась просто забывать всё, что обсуждала. Это помогает спокойно играть. Меньше разговоров с прессой — меньше мыслей. Меньше мыслей — проще играть.
Общение с журналистами мешает игрокам. Иногда мы должны открываться, чтобы пресса тоже работала, а болельщики понимали нас. Но это непросто, это давит.
Если постоянно думать над своими словами, будет очень тяжело. Так нельзя. Это начало конца. Я читала, что после скандала Шарапова отключила все соцсети. Это правильно, потому что нужно фильтровать информацию», — цитирует Кузнецову
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