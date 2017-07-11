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11 июля 2017, 14:09 | Теннис | GoTennis.ru

Светлана Кузнецова: Мне с детства говорят, что я ничего не добьюсь. Но чужие мнения ничего не значат

Российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала об особенностях своего общения с прессой.

Российская теннисистка Светлана <span class=error>Кузнецова</span> рассказала об особенностях своего общения с прессой. Увеличить
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«Перед Уимблдоном вообще не давала интервью — это даже странно. Но вот перед Парижем я наоборот говорила слишком много, а это создаёт давление. Сейчас мне несколько проще. Отсутствие внимания мне помогает. Другие могут делать то, что им нравится.

Я уже давно в Туре, так что всё прекрасно понимаю. Мне с детства говорят, что я ничего не добьюсь, поэтому меня трудно удивить. Чужие мнения ничего не значат. Всё решается на корте.

На пресс-конференциях нужно долго думать над ответом, а после матча я не хочу погружаться в раздумья. Я хочу сыграть, а потом отдыхать. Но я принимаю эту часть своей работы. Люблю поговорить, но не обо всём.

С возрастом я научилась просто забывать всё, что обсуждала. Это помогает спокойно играть. Меньше разговоров с прессой — меньше мыслей. Меньше мыслей — проще играть.

Общение с журналистами мешает игрокам. Иногда мы должны открываться, чтобы пресса тоже работала, а болельщики понимали нас. Но это непросто, это давит.

Если постоянно думать над своими словами, будет очень тяжело. Так нельзя. Это начало конца. Я читала, что после скандала Шарапова отключила все соцсети. Это правильно, потому что нужно фильтровать информацию», — цитирует Кузнецову пресс-служба Тура.
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