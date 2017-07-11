Роджер Федерер: Не думал, что матч с Димитровым будет таким простым

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«Я с радостью воспользовался шансами, которые Григор мне предоставил. Мне нужно было сосредоточиться на своём теннисе и всё делать правильно. Я надеялся, что Димитров будет ощущать давление и начнёт ошибаться. Так что встреча получилась для меня просто великолепной. Не думал, что всё будет так просто.