Роджер Федерер: Не думал, что матч с Димитровым будет таким простым
Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал победу над болгарином Григором Димитровым в четвёртом круге Уимблдона, а также поделился ожиданиями от встречи с канадцем Милошем Раоничем.
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«Я с радостью воспользовался шансами, которые Григор мне предоставил. Мне нужно было сосредоточиться на своём теннисе и всё делать правильно. Я надеялся, что Димитров будет ощущать давление и начнёт ошибаться. Так что встреча получилась для меня просто великолепной. Не думал, что всё будет так просто.
Подойду к четвертьфиналу полностью расслабленным. Меня ничего не беспокоит, а вот в прошлом году болело колено. В сетке остались только сильнейшие, так что каждый матч будет трудным. Я это понимаю, так что не делаю никаких прогнозов, — цитирует Роджера
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