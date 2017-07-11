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https://sport.mail.ru/news/tennis/30350475/
11 июля 2017, 13:53 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер: Не думал, что матч с Димитровым будет таким простым

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал победу над болгарином Григором Димитровым в четвёртом круге Уимблдона, а также поделился ожиданиями от встречи с канадцем Милошем Раоничем.

Швейцарский теннисист Роджер <span class=error>Федерер</span> прокомментировал победу над болгарином <span class=error>Григором</span> <span class=error>Димитровым</span> в четвёртом круге Уимблдона а также поделился ожиданиями от встречи с канадцем <span class=error>Милошем</span> <span class=error>Раоничем</span>. Увеличить
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«Я с радостью воспользовался шансами, которые Григор мне предоставил. Мне нужно было сосредоточиться на своём теннисе и всё делать правильно. Я надеялся, что Димитров будет ощущать давление и начнёт ошибаться. Так что встреча получилась для меня просто великолепной. Не думал, что всё будет так просто.

Подойду к четвертьфиналу полностью расслабленным. Меня ничего не беспокоит, а вот в прошлом году болело колено. В сетке остались только сильнейшие, так что каждый матч будет трудным. Я это понимаю, так что не делаю никаких прогнозов, — цитирует Роджера пресс-служба турнира.
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