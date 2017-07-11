Восемь женщин. Превью всех женских четвертьфиналов Уимблдона

Винус Уильямс (США, 10) — Елена Остапенко (Латвия, 13).

Винус уже тридцать семь, а Елене всего двадцать, но они занимаются одним делом — доказывают, что возраст ничего не значит. Есть более важное число — место в рейтинге. Уильямс — одиннадцатая, а Остапенко — тринадцатая. Другими словами, их первая встреча будет чем-то особенным. Каждая не против мощно влупить по мячу — особенно с форхенда. Остапенко продолжает свой сказочный забег на «Шлемах», но сегодня она дебютирует на Центральном корте. Дебют Винус состоялся ещё когда латвийка не умела ходить.



Победит: Винус



Гарбин Мугуруса (Испания, 14) — Светлана Кузнецова (Россия, 7).

В понедельник Мугуруса победила в битве стилей, одолев зацикленную на защите Анжелик Кербер. Сегодня ей придётся перевернуть собственный подход к теннису — испанке будет противостоять такая же агрессивная и мощная спортсменка. На Уимблдоне Светлана показывает лучший теннис в карьере: она не отдала ни сета и даже не была близка к этому. Но, основываясь на истории личных встреч, Гарбин может позволить себе оставаться спокойной — в трёх последних встречах с Кузнецовой она побеждала. И она же не хочет испортить впечатление, оставленное матчем с немкой, не так ли?



Победит: Мугуруса



Йоханна Конта (Великобритания, 6) — Симона Халеп (Румыния, 2).

Хозяйка кортов может казаться однозначным андердогом грядущего четвертьфинала, но на самом деле, она выиграла два последних поединка с Халеп. Обе встречи получились напряжёнными трёхсетовиками, и кажется, нас ждёт ещё один. Халеп восстановилась после сокрушительного поражения в Париже — она также не отдала ни сета в Лондоне. Конта же продолжает играть с нервами соотечественников, проведя два очень напряжённых матча. Вводные кажутся равными — хотя на Центральном корте обычно вскрываются даже самые мелкие различия — но Халеп банально немного лучше играет.



Победит: Халеп



Коко Вандевеге (США, 24) — Магдалена Рыбарикова (Словакия).

Вандевеге во второй раз за три года вышла в четвертьфинал Уимблдона, не упустив не партии. Рыбарикова же впервые в карьере преодолела барьер четвёртого раунда на «Шлемах», но по пути обыграла третью ракетку мира. Эти двое в прошлом месяце встречались на «Ролан Гаррос», и тогда Магдалена легко победила. Вероятно, основанная на мощной подаче игры Коко в этот раз позволит ей выступить лучше. Но словачка прекрасно варьирует скорость и вращение, что может стать отличным подспорьем для травяного триумфа.



Победит: Вандевеге.