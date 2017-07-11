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https://sport.mail.ru/news/tennis/30349775/
11 июля 2017, 13:16 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль: Прошу прощения у тех, кто болел за меня

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал поражение от представителя Люксембурга Жиля Мюллера в четвёртом круге Уимблдона.

Испанский теннисист Рафаэль <span class=error>Надаль</span> прокомментировал поражение от представителя Люксембурга <span class=error>Жиля</span> <span class=error>Мюллера</span> в четвёртом круге Уимблдона. Увеличить
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«Мне очень понравилась атмосфера на корте. Я отдавал всего себя, а зрители такое любят. Так что я благодарен всем за поддержку. Прошу прощения у тех, кто болел за меня, — я делал всё, что мог, но этого не хватило.

Соперник был на высоте, а я в первых двух сетах не дотягивал до нужного уровня, допускал ошибки и постоянно догонял. На таком уровне это очень трудно. Мюллер — большой молодец, в решающей партии он показал крутую игру. Это был не лучший мой матч, а оппонент сделал всё, чтобы осложнить мне игру.

Поражение в четвёртом круге — это не то, на что я надеялся. Мне не хотелось проигрывать. Не так просто найти что-то позитивное в этом», — цитирует Надаля пресс-служба Тура.
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