Рафаэль Надаль: Прошу прощения у тех, кто болел за меня
Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал поражение от представителя Люксембурга Жиля Мюллера в четвёртом круге Уимблдона.
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Видимо, что-то случилось...
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«Мне очень понравилась атмосфера на корте. Я отдавал всего себя, а зрители такое любят. Так что я благодарен всем за поддержку. Прошу прощения у тех, кто болел за меня, — я делал всё, что мог, но этого не хватило.
Соперник был на высоте, а я в первых двух сетах не дотягивал до нужного уровня, допускал ошибки и постоянно догонял. На таком уровне это очень трудно. Мюллер — большой молодец, в решающей партии он показал крутую игру. Это был не лучший мой матч, а оппонент сделал всё, чтобы осложнить мне игру.
Поражение в четвёртом круге — это не то, на что я надеялся. Мне не хотелось проигрывать. Не так просто найти
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