Рафаэль Надаль: Прошу прощения у тех, кто болел за меня

«Мне очень понравилась атмосфера на корте. Я отдавал всего себя, а зрители такое любят. Так что я благодарен всем за поддержку. Прошу прощения у тех, кто болел за меня, — я делал всё, что мог, но этого не хватило.



Соперник был на высоте, а я в первых двух сетах не дотягивал до нужного уровня, допускал ошибки и постоянно догонял. На таком уровне это очень трудно. Мюллер — большой молодец, в решающей партии он показал крутую игру. Это был не лучший мой матч, а оппонент сделал всё, чтобы осложнить мне игру.



Поражение в четвёртом круге — это не то, на что я надеялся. Мне не хотелось проигрывать. Не так просто найти что-то позитивное в этом», — цитирует Надаля пресс-служба Тура.