Уимблдон отложил Джоковича из-за Надаля

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Такой продолжительный поединок помешал проведению матча Новака Джоковича против Адриана Маннарино, который должен был состояться на этом же корте. Встреча была перенесена на следующий день, и серб был очень недоволен этим решением, поскольку теперь победитель его противостояния будет вынужден играть два дня подряд.

Уимблдон продолжает исправно поставлять сенсационные новости любителям тенниса: в матче четвертого круга травяные корты Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета покинул двукратный чемпион турнира Рафаэль Надаль. Соперник у него был, конечно, не самый слабый — Жиль Мюллер из Люксембурга, который занимает сейчас 26-е место в рейтинге ATP, но ведь испанец на данный момент — четвертая ракетка мира, и, как бы ни была велика его неприязнь к травяному покрытию, этого оппонента Рафа должен был проходить.

Но после пяти часов игры люксембуржец банально передавил испанца физически, за что поблагодарил, как ни странно, свою травму локтя.

«В последние сезоны мне удавалось не пропускать турниры, в то время как раньше этому все время мешали травмы. А.

последнее повреждение оставило меня вообще без тенниса, но я очень ему благодарен, ведь именно из-за этой травмы локтя я набрал потрясающую физическую форму.

Мне долго нельзя было брать ракетку в руки и я занимался чисто физической подготовкой, так что теперь я в лучших кондициях в своей карьере, — объяснил Жиль в интервью пресс-службе Уимблдона.

Пять партий, 28 геймов в последнем сете и четыре матчбола у люксембуржца — вот что потребовалось для определения победителя этого противостояния, которое стало самым продолжительным в карьере обоих оппонентов и позволило Мюллеру впервые выйти в четвертьфинал Уимблдона. Это лишь второй четвертьфинал на турнирах «Большого шлема» за всю карьеру Жиля — первый был на US Open 2008 года.

Пока зрители этого теннисного марафона следили за бесконечным пятым сетом, где-то в окрестностях Центрального корта Уимблдона сжигал свои нервы 29-летний Адриан Маннарино с 51-го места в рейтинге ATP — ему предстояла встреча со второй ракеткой мира Новаком Джоковичем. Поединок должен был начаться сразу после матча Надаля, но тот упрямо не желал сдаваться Мюллеру, в связи с чем.

руководство Уимблдона, продержав Джоковича с его оппонентом в нервном ожидании почти пять часов, внезапно объявило, что их встреча переносится на следующий день.

Маннарино мог ненадолго выдохнуть, но сербский теннисист был возмущен этим решением до глубины души. Первый корт, на котором изначально должен был проходить его матч, был занят Надалем, но на Центральном корте все поединки завершились как минимум за час до окончания испано-люксембургского противостояния. Так что организаторы вполне могли перенести матч Джоковича на эту площадку, которая оснащена выдвижной крышей и освещением на случай поздних матчей, а не откладывать все мероприятие до завтра.

Праведному гневу личных фанатов серба тоже не было предела. В итоге руководству Уимблдона пришлось даже выпустить официальное заявление, в котором подробно объяснялось, почему было принято решение о переносе.

«Всесторонняя безопасность всех посетителей Уимблдона для нас превыше всего. С этой точки зрения было предпочтительно, чтобы Джокович и Маннарино сыграли на первом корте, как и было запланировано. Когда стало понятно, что это невозможно, было решено не переносить матч на Центральный корт в связи с количеством зрителей, находившихся в тот момент на Уимблдоне.

В 20:30 на территории было около 30 тыс. человек, так что перенос матча создал бы проблемы с точки зрения безопасности.

Обоим теннисистам объяснили, что рациональнее будет отложить матч на вторник. Он начнется в полдень на Центральном корте, — сообщили организаторы.

Очевидно, что передвижение тысяч человек в одинаковом направлении — от первого корта к Центральному — могло бы вызвать давку, что не раз происходило на футбольных стадионах, где огромная толпа фанатов после окончания матча синхронно тянется к выходам. В последний раз нечто подобное случалось после финала Лиги чемпионов в мае этого года, когда болельщики «Реала» и «Ювентуса» в одно время наводнили улицы, и хватило одной взорванной петарды, чтобы толпа обезумела от страха и устроила давку.