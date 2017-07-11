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11 июля 2017, 12:12 | Теннис | GoTennis.ru

Вчерашний матч Джоковича и Маннарино был перенесён из-за соображений безопасности

Организаторы Уимблдона выступили с официальным заявлением, в котором разъяснили, почему матч четвёртого круга между французом Адрианом Маннарино и сербом Новаком Джоковичем, который вчера стоял третьим запуском на первом корте, не перенесли на освободившийся Центральный корт.

Организаторы Уимблдона выступили с официальным заявлением в котором разъяснили почему матч четвёртого круга между французом Адрианом <span class=error>Маннарино</span> и сербом <span class=error>Новаком</span> Джоковичем. Увеличить
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На первом корте 4 часа 47 минут играли испанец Рафаэль Надаль и Жиль Мюллер из Люксембурга, и начинать следующий матч уже не имело никакого смысла.

Организаторы объяснили своё решение соображениями безопасности. По их мнению, перенос матча вызвал бы большую активность среди 30.000 человек, находящихся на территории проведения турнира, что затруднило бы обеспечение безопасности.

Напомним, что сегодня Маннарино и Джокович выйдут на Центральный корт первым запуском.
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