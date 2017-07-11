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https://sport.mail.ru/news/tennis/30348698/
11 июля 2017, 12:11 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль установил личный рекорд по количеству сыгранных в одном матче геймов

В поединке четвёртого круга Уимблдонского турнира испанец Рафаэль Надаль и люксембуржец Жиль Мюллер провели на корте 4 часа 47 минут.

В поединке четвёртого круга Уимблдонского турнира испанец Рафаэль <span class=error>Надаль</span> и люксембуржец <span class=error>Жиль</span> <span class=error>Мюллер</span> провели на корте 4 часа 47 минут. Увеличить
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За это время спортсмены отыграли 66 геймов. Этот показатель является рекордным в карьере Надаля — прежде Рафа ни в одном матче не проводил столько геймов на корте.
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