Рафаэль Надаль установил личный рекорд по количеству сыгранных в одном матче геймов
В поединке четвёртого круга Уимблдонского турнира испанец Рафаэль Надаль и люксембуржец Жиль Мюллер провели на корте 4 часа 47 минут.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За это время спортсмены отыграли 66 геймов. Этот показатель является рекордным в карьере Надаля — прежде Рафа ни в одном матче не проводил столько геймов на корте.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter