Рафаэль Надаль установил личный рекорд по количеству сыгранных в одном матче геймов

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За это время спортсмены отыграли 66 геймов. Этот показатель является рекордным в карьере Надаля — прежде Рафа ни в одном матче не проводил столько геймов на корте.