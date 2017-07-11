Жиль Мюллер: Рад, что тогда получил травму локтя

«Я просто старался продолжать бороться, но мне кажется, что при этом весь матч хорошо играл. В третьей и четвёртой партиях Рафа прибавил, но я старался думать позитивно — я же тоже был хорош.



Нужно было давить и ждать шанса. В итоге я получил несколько возможность, из которых реализовал последнюю.



Секрет моего успеха? В последние сезоны я мог не пропускать турниры. Раньше такого не было — мне мешали травмы. Но последнее повреждение — я ему очень благодарен — оставило меня вообще без тенниса. Из-за проблем с локтем мне нельзя было брать ракетку в руки, и я просто занимался физподготовкой. Поэтому набрал лучшую форму в жизни.



Чилич находится в отличной форме. В Лондоне он мог победить — у него был матчбол. Он уверен в себе, так что встреча будет крайне сложной. Я завтра буду чувствовать себя не очень хорошо, но к матчу разберусь», — цитирует Жиля пресс-служба Тура.