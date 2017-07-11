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11 июля 2017, 11:38 | Теннис | Чемпионат.com

Азаренко: Я принимала слишком много неправильных решений в матче с Халеп

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась впечатлениями после поражения от румынки Симоны Халеп в четвёртом круге Уимблдона со счётом 6:7 (3:7), 2:6.

Белорусская теннисистка Виктория <span class=error>Азаренко</span> поделилась впечатлениями после поражения от румынки <span class=error>Симоны</span> <span class=error>Халеп</span> в четвёртом круге Уимблдона со счётом 6:7 (3:7) 2:6. Увеличить
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Уроженка Минска вернулась в тур после рождения сына.

«Ребёнок? Это гораздо веселее, чем быть одной. Имея семью, испытываешь совершенно другие чувства. Я возвращаюсь не в пустой дом, где буду плакать в одиночестве после поражения. Я отправляюсь домой и проведу время с сыном. Вне зависимости от результаты игры он всё равно улыбнётся, когда увидит меня.

Думаю, я хорошо начала матч. В первом сете я упустила слишком много возможностей. К сожалению, я делала не то, что нужно, в важные моменты. Я принимала слишком много неправильных решений, допускала слишком много невынужденных ошибок, особенно на тай-брейке. Кажется, я сама отдала победу и не могу быть этому рада. А кто бы радовался на моём месте? Поражения никогда не бывают приятными, но самое важное — извлечь уроки и двигаться дальше. Но если бы я была довольна, то и играть не стоило бы.

Мне всё равно, что хардовый сезон начнётся так скоро. Конечно, я бы ещё хотела играть здесь, но посмотрим, что будет дальше. Я живу моментом и не думаю о том, хорошо это или плохо. Буду просто готовиться к тому, что случится дальше, — цитирует Азаренко официальный сайт тура.
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