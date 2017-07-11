Азаренко: Я принимала слишком много неправильных решений в матче с Халеп
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась впечатлениями после поражения от румынки Симоны Халеп в четвёртом круге Уимблдона со счётом 6:7 (3:7), 2:6.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Уроженка Минска вернулась в тур после рождения сына.
«Ребёнок? Это гораздо веселее, чем быть одной. Имея семью, испытываешь совершенно другие чувства. Я возвращаюсь не в пустой дом, где буду плакать в одиночестве после поражения. Я отправляюсь домой и проведу время с сыном. Вне зависимости от результаты игры он всё равно улыбнётся, когда увидит меня.
Думаю, я хорошо начала матч. В первом сете я упустила слишком много возможностей. К сожалению, я делала не то, что нужно, в важные моменты. Я принимала слишком много неправильных решений, допускала слишком много невынужденных ошибок, особенно на
Мне всё равно, что хардовый сезон начнётся так скоро. Конечно, я бы ещё хотела играть здесь, но посмотрим, что будет дальше. Я живу моментом и не думаю о том, хорошо это или плохо. Буду просто готовиться к тому, что случится дальше, — цитирует Азаренко официальный сайт тура.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter