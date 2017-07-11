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11 июля 2017, 11:31 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер: Могу играть хоть сейчас, если это потребуется

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, ставший четвертьфиналистом Уимблдона, рассказал о своём состоянии в преддверии решающих матчей.

Швейцарский теннисист Роджер <span class=error>Федерер</span> ставший <span class=error>четвертьфиналистом</span> Уимблдона рассказал о своём состоянии в преддверии решающих матчей. Увеличить
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«Жду следующего поединка без малейшего напряжения. У меня ничего не болит, а в прошлом году беспокоило колено. Могу играть хоть сейчас, если это потребуется.

Шучу, не стоит. В сетке остались самые сильные соперники, так что матчи с ними будут тяжёлыми. Я это понимаю, поэтому не строю далеко идущих планов. Решающие стадии будут напряжёнными, — цитирует Федерера пресс-служба ATP.
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