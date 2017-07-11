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11 июля 2017, 11:19 | Теннис | Чемпионат.com

Надаль: Хотел бы извиниться перед зрителями, которые болели за меня

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал своё поражение от Жиля Мюллера из Люксембурга в четвёртом круге Уимблдона со счётом 3:6, 4:6, 6:3, 6:4, 13:15.

Испанец Рафаэль <span class=error>Надаль</span> прокомментировал своё поражение от <span class=error>Жиля</span> <span class=error>Мюллера</span> из Люксембурга в четвёртом круге Уимблдона со счётом 3:6 4:6 6:3 6:4 13:15. Увеличить
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«Атмосфера была просто великолепной. Я отдал все силы на корте. Я играл со всей страстью, а зрители обычно это очень ценят. Спасибо за поддержку. Я старался. Хотел бы извиниться перед зрителями, которые болели за меня, но мне в любом случае было приятно ощутить такую поддержку.

Жиль играл отлично. Я же не показал своей лучшей игры в первых двух сетах. Я допустил пару ошибок, после которых всё время был вынужден догонять в счёте. В матче с таким соперником это непросто. Мюллер молодец. В пятом сете он действовал великолепно. Я боролся до конца с правильным настроем. Пожалуй, это был не лучший мой матч, но в то же время я играл с очень неудобным соперником.

Я проиграл в четвёртом круге. Это не тот результат, на который я рассчитывал. Это правда, что я провёл несколько хороших матчей, но проигрывать сегодня не хотелось. Сложно найти позитив сейчас. Я выигрывал матчи и играл лучше, чем в предыдущие годы. Я был готов к важным вещам, но упустил свою возможность, — цитирует Надаля официальный сайт тура.
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