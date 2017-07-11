Надаль: Хотел бы извиниться перед зрителями, которые болели за меня

«Атмосфера была просто великолепной. Я отдал все силы на корте. Я играл со всей страстью, а зрители обычно это очень ценят. Спасибо за поддержку. Я старался. Хотел бы извиниться перед зрителями, которые болели за меня, но мне в любом случае было приятно ощутить такую поддержку.

Жиль играл отлично. Я же не показал своей лучшей игры в первых двух сетах. Я допустил пару ошибок, после которых всё время был вынужден догонять в счёте. В матче с таким соперником это непросто. Мюллер молодец. В пятом сете он действовал великолепно. Я боролся до конца с правильным настроем. Пожалуй, это был не лучший мой матч, но в то же время я играл с очень неудобным соперником.

Я проиграл в четвёртом круге. Это не тот результат, на который я рассчитывал. Это правда, что я провёл несколько хороших матчей, но проигрывать сегодня не хотелось. Сложно найти позитив сейчас. Я выигрывал матчи и играл лучше, чем в предыдущие годы. Я был готов к важным вещам, но упустил свою возможность, — цитирует Надаля официальный сайт тура.