Уимблдон. Веснина и Макарова выиграли в третьем круге
На Открытом чемпионате Великобритании по теннису параллельно с личными турнирами идут состязания в парных разрядах и чемпионат юниоров. Олимпийские чемпионки в женских дуэтах Елена Веснина и Екатерина Макарова, «посеянные» в Уимблдоне вторыми, выиграли свой очередной матч.
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В третьем круге турнира «Большого шлема» наши девушки были сильнее 15-й сеяной пары — словенки Андреи Клепач и испанки
Счет матча 6:4, 6:4 в пользу Весниной и Макаровой.
А вот в турнире юниоров все три наших участника, которые играли накануне, уступили своим соперникам. Анастасия Харитонова проиграла Эмме Радукану из Великобритании — 1:6, 3:6. Камилла Рахимова не смогла переиграть шестую ракетку турнира канадку Карсон Бранстайн — 3:6, 2:6. Алексей Захаров уступил американцу Патрику Кипсону — 4:6, 6:7.
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