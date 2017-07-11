Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30347648/
11 июля 2017, 11:02 | Теннис | Вести.Ru

Уимблдон. Веснина и Макарова выиграли в третьем круге

На Открытом чемпионате Великобритании по теннису параллельно с личными турнирами идут состязания в парных разрядах и чемпионат юниоров. Олимпийские чемпионки в женских дуэтах Елена Веснина и Екатерина Макарова, «посеянные» в Уимблдоне вторыми, выиграли свой очередной матч.

На Открытом чемпионате Великобритании по теннису параллельно с личными турнирами идут состязания в парных разрядах и чемпионат юниоров. Олимпийские чемпионки в женских дуэтах Елена <span class=error>Веснина</span> и Екатерина <span class=error>Макарова</span> посеянные в Уимблдоне вторыми выиграли свой очередной матч. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В третьем круге турнира «Большого шлема» наши девушки были сильнее 15-й сеяной пары — словенки Андреи Клепач и испанки Марии-Хозе Мартинес-Санчес.

Счет матча 6:4, 6:4 в пользу Весниной и Макаровой.

А вот в турнире юниоров все три наших участника, которые играли накануне, уступили своим соперникам. Анастасия Харитонова проиграла Эмме Радукану из Великобритании — 1:6, 3:6. Камилла Рахимова не смогла переиграть шестую ракетку турнира канадку Карсон Бранстайн — 3:6, 2:6. Алексей Захаров уступил американцу Патрику Кипсону — 4:6, 6:7.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Вчерашний матч Джоковича и Маннарино был перенесён из-за соображений безопасности

Вчерашний матч Джоковича и Маннарино был перенесён из-за соображений безопасности

Организаторы Уимблдона выступили с официальным заявлением, в котором разъяснили, почему матч четвёртого круга между французом Адрианом Маннарино и сербом Новаком Джоковичем, который вчера стоял третьим запуском на первом корте, не перенесли на освободившийся Центральный корт.
Еще 7 новостей  Все новости

Автомобилисты бойкотируют номерные знаки серии "Х***ЕР"

Молодая жена Ивана Краско жалуется, что живет в "гадюшнике"

Знаменитый российский актер скончался на 52-м году жизни

Автомобилисты бойкотируют номерные знаки серии "Х***ЕР"

Молодая жена Ивана Краско жалуется, что живет в "гадюшнике"