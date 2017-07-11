Симона Халеп: Виктория Азаренко вернулась и играет великолепно

Я знала, что будет непросто. Она вернулась, и она играет великолепно. Зрители увидели очень хороший теннис. Что же до меня, то я была впечатлена тем, как завершила первый сет. Все было очень близко тогда. Я чувствовала себя более расслабленной, чем соперница, в нужный момент включилась и стала бить сильнее. Знаю, что если дойду до полуфинала, то займу первую строку мирового рейтинга. Но не думаю об этом, поскольку уже бывала в подобной ситуации. В четвертьфинале постараюсь думать только об игре, только об этой конкретной победе, цитирует сказанное на пресс-конференции официальный сайт ВТА.