Максим Мирный и Андрей Василевский поспорят за выход в полуфинал Уимблдона

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Первым на корт выйдет Максим Мирный, который вместе с поляком Марцином Матковским сыграет в четвертьфинале против австрийско-хорватского тандема Оливер Марах / Мате Павич. Кроме того, Максим Мирный в дуэте с россиянкой Екатериной Макаровой пробился в ¼ финала микста, где их соперниками будут британцы Джоселин Рае и Кен Скупски. Для 40-летнего Максима Мирного нынешний Уимблдонский турнир 21-й подряд. Его высшим достижением в мужском парном разряде является выход в финал-2003 вместе с индийским теннисистом Махешем Бхупати. В 1998 году Максим в тандеме с американкой Сереной Уильямс выиграли соревнования среди смешанных пар.