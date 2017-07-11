Максим Мирный и Андрей Василевский поспорят за выход в полуфинал Уимблдона
11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два белорусских теннисиста сегодня проведут матчи за выход в полуфинал парного разряда Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Первым на корт выйдет Максим Мирный, который вместе с поляком Марцином Матковским сыграет в четвертьфинале против
Еще один белорус 26-летний Андрей Василевский и чилийский теннисист Ханс
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