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11 июля 2017, 8:25 | Теннис | БЕЛТА

Максим Мирный и Андрей Василевский поспорят за выход в полуфинал Уимблдона

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два белорусских теннисиста сегодня проведут матчи за выход в полуфинал парного разряда Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>11 июля Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Два белорусских теннисиста сегодня проведут матчи за выход в полуфинал парного разряда Уимблдонского турнира сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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Первым на корт выйдет Максим Мирный, который вместе с поляком Марцином Матковским сыграет в четвертьфинале против австрийско-хорватского тандема Оливер Марах / Мате Павич. Кроме того, Максим Мирный в дуэте с россиянкой Екатериной Макаровой пробился в ¼ финала микста, где их соперниками будут британцы Джоселин Рае и Кен Скупски. Для 40-летнего Максима Мирного нынешний Уимблдонский турнир 21-й подряд. Его высшим достижением в мужском парном разряде является выход в финал-2003 вместе с индийским теннисистом Махешем Бхупати. В 1998 году Максим в тандеме с американкой Сереной Уильямс выиграли соревнования среди смешанных пар.

Еще один белорус 26-летний Андрей Василевский и чилийский теннисист Ханс Подлипник-Кастильо в своем четвертьфинальном матче сыграют сегодня с хорватской парой Никола Мектич / Франко Шкугор.

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