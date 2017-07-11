Надаль проиграл суперматч

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4 ЧАСА 47 МИНУТ НАДАЛЯ

Рафаэль Надаль назывался едва ли не главным фаворитом Уимблдона-2017. Он дошел до четвертого круга, имея в активе серию из 28 выигранных на турнирах «Большого шлема» сетов подряд. На фоне троих своих соперников во Всеанглийском лаун-теннисном клубе, в том числе Карена Хачанова, он смотрелся слишком хорошо.

Но в понедельник ему довелось соперничать с игроком, чей теннис идеален для травы. Перед встречей со второй ракеткой мира Жиль Мюллер этим летом выиграл на зеленых площадках 10 матчей — больше не выигрывал никто — завоевав титул в Хертогенбосе и дойдя до полуфинала в Queen's Club. Именно поэтому, стоя в рейтинге 26-м, он получил высокий 16-й номер «посева».

Однажды уже побеждал Рафу на Уимблдоне. Правда, было это очень давно — в 2005 году. Тогда Надалю было 19, и он только что завоевал свой первый титул на Roland Garros.

На этот раз 34-летний отец двоих детей, который только в январе этого года одержал свою первую турнирную победу, выглядел здорово. Он взял первые два сета, обозначив серьезность своих намерений. Майоркинец сумел отыграться — он не был бы собой, если бы этого не произошло. Решающая партия растянулась более чем на два часа и сама по себе превратилась в триллер.

Мюллер, подававший первым, имел по паре матчболов при счете 5:4 и 10:9, но Надаль спасался. Причем три из четырех матч-пойнтов он отыгрывал собственными активными ударами на вылет. Решилось же все в итоге только в 28-м гейме, когда испанец все же отправил мяч в аут. Представитель Люксембурга, наколотивший 30 эйсов, праздновал победу — 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 15:13.

Удивительно, но за 4 часа 48 минут борьбы Рафаэль допустил лишь 17 невынужденных ошибок (у соперника было 52), но именно за них по окончании триллера он ругал себя больше всего.

«Когда играешь с такими сложными соперниками, которые не позволяют поймать никакого ритма, главное не допускать собственных ошибок. А именно это я и делал в первой и второй партиях. У меня были шансы, но в итоге я уступал 0:2 по сетам», — сказал испанец.

Он, кстати, выиграл за матч на 7 очков больше (198 против 191), но все равно покинул корт проигравшим. Теннис бывает парадоксален. К чести Надаля, он первым поздравил победившего его оппонента, перейдя по ту сторону сетки, и дождался люксембуржца, чтобы вместе покинуть корт.

Жиль Мюллер во второй раз в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема» (первый был на US Open-2008) и теперь сыграет с хорватом Марином Чиличем.

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