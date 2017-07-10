Надаль не стал покидать корт раньше Мюллера из уважения к победителю
Испанец Рафаэль Надаль после матча четвертого круга Уимблдона против Жиля Мюллера из Люксембурга в знак уважения не стал уходить с корта раньше своего соперника.
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Видимо, что-то случилось...
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Напомним, что встреча продлилась 4 часа 47 минут. Для выявления победителя, которым стал Мюллер, спортсменам потребовалось 66 геймов.
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