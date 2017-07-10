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https://sport.mail.ru/news/tennis/30344176/
10 июля 2017, 23:32 | Теннис | Спорт-Экспресс

Надаль не стал покидать корт раньше Мюллера из уважения к победителю

Испанец Рафаэль Надаль после матча четвертого круга Уимблдона против Жиля Мюллера из Люксембурга в знак уважения не стал уходить с корта раньше своего соперника.

Испанец Рафаэль <span class=error>Надаль</span> после матча четвертого круга Уимблдона против <span class=error>Жиля</span> <span class=error>Мюллера</span> из Люксембурга в знак уважения не стал уходить с корта раньше своего соперника. Увеличить
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Напомним, что встреча продлилась 4 часа 47 минут. Для выявления победителя, которым стал Мюллер, спортсменам потребовалось 66 геймов.
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Новости Тенниса

Надаль проиграл Мюллеру в 1/8 финала Уимблдона

Надаль проиграл Мюллеру в 1/8 финала Уимблдона

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Испанец Рафаэль Надаль потерпел поражение от Жиля Мюллера из Люксембурга в 1/8 финала Уимблдонского теннисного турнира — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд — 31,6 млн).
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